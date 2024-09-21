"Нужно сдвинуть небо и землю": в США с нетерпением ждут презентацию плана победы

Украина — это топ-приоритет для Джо Байдена

В четверг, 26 сентября, президент Украины планирует посетить Соединенные Штаты Америки, где встретится с действующим президентом Джо Байденом и представит ему План победы. В Белом доме подчеркивают, что пока не видели заветный план и не знакомы с его тезисами.

Именно поэтому высшее руководство США с нетерпением ждет "презентацию президентом Зеленским его стратегического видения победы". Об этом заявил директор по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер корреспонденту "Голоса Америки".

"Мы — в постоянной коммуникации с нашими украинскими партнерами по всем вопросам.Однако в этом конкретном случае, я так понимаю, президент Зеленский хотел приехать сюда и проинформировать об этом плане президента Байдена лично. Так что нет, мы не ознакомлены с планом, но президенты будут иметь возможность вскоре провести этот разговор", — заявил директор по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США.

Майкл Карпентер отметил, что Украина — это топ-приоритет для Джо Байдена, который хочет видеть победу Украины частью своего политического наследия. Президент США решительно настроен поддержать нашу страну до последнего и поставить ее в самую сильную позицию в конце своего срока пребывания в должности.

"Мы с нетерпением ждем презентации президентом Зеленским его стратегического видения победы. И, когда это произойдет, я уверен, что президент (Байден) будет очень заинтересован в различных деталях и в том, как они сочетаются: военный, экономический, дипломатический аспект. Все это важно. И поэтому я думаю, что когда они встретятся, это будет очень интересный и предметный разговор", — резюмировал Карпентер.

Также он добавил, что президент Байден поручил всем, кто работает на него, "сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы предоставляем всю, особенно военную помощь, но также помощь в энергетической безопасности, помощь, которая была частью законопроекта о дополнительном финансировании, который одобрили в апреле — чтобы выделить все это как можно скорее".

Напомним,президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планирует посетить Соединенные Штаты Америки. Кроме Джо Байдена Зеленский встретится с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м президентом США, республиканцем Дональдом Трампом, который также баллотируется на пост.

Как ранее сообщал "Телеграф", Зеленский заявил, что план победы предусматривает быстрые и конкретные шаги наших стратегических партнеров — с сегодняшнего дня и до конца декабря. Кроме Байдена, план победы получат оба кандидата в президенты США Камала Гаррис и Дональд Трамп. Также документ отправят еще нескольким партнерам нашего государства.