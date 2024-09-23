ТЦК забрали священников УПЦ в Закарпатье, но местные прихожане перекрыли дорогу (видео)

В селе Иза Хустского района прихожане УПЦ МП устроили митинг

В Украине продолжается военное положение, введенное в связи с российским вторжением. В таких условиях каждый военнообязанный гражданин должен явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения личных данных. Это требование касается всех категорий населения, включая священнослужителей. В Закарпатье возник конфликт, связанный с вызовом священников в ТЦК.

Прихожане УПЦ МП прибегли к акции протеста, перекрыв дорогу. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Сначала верующие собрались возле Хустского военкомата, где молились под окнами учреждения. Затем протестующие переместились на дорогу, заблокировав движение транспорта.

По информации местных СМИ, вечером того же дня двое священников были отпущены после проверки их военно-учетных документов. Отца Василия из Хустской епархии обязали явиться в Хустский ТЦК через месяц. Отцу Степану, клирику Одесской епархии, приказали вернуться и прибыть в ТЦК в Одессе.

Один из священнослужителей согласился на мобилизацию и изъявил желание служить капелланом в Вооруженных Силах Украины. Капелланы не участвуют в боевых действиях с оружием, но часто находятся рядом с военными в зоне боевых действий, оказывая им духовную и нравственную поддержку.

В Украине капелланская служба официально была введена в 2014 году после начала российской агрессии. Основные функции военного капеллана:

духовная поддержка военнослужащих;

проведение богослужений и религиозных обрядов;

психологическая помощь бойцам;

нравственная поддержка в сложных ситуациях;

участие в патриотическом воспитании.

Ранее Телеграф также рассказывал, что ТЦК в Ужгороде мобилизовали членов популярной команды артистов МУР. Актеры сами собирали декорации.