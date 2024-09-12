Служащий ТЦК продавал на Тернопольщине авто, предназначенные для ТЦК (фото, видео)

Наживался на войне

В Тернопольской области разгорелся очередной скандал, связанный с продажей благотворительной помощи. Сотрудник районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) зарабатывал на войне, продавая гуманитарные автомобили, предназначенные для ВСУ.

По данным следствия, 46-летний военнослужащий из Кременецкого района организовал настоящую схему обогащения. Об этом сообщают в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Он подыскивал "клиентов" среди военных и предлагал им приобрести внедорожники "Opel Frontera", "Jeep Grand Cherokee" и "Nissan X-Trail", которые были переданы Украине как гуманитарная помощь. Эти автомобили хранились на территории самого ТЦК, где их и "продавал" злоумышленник. Стоимость одного такого авто составляла 13 200 долларов США.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность злоумышленника и задержали его. В настоящее время ему инкриминируют незаконный сбыт гуманитарной помощи в больших размерах, что карается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Позже в ТЦК Тернопольской области прокомментировали это событие. В пресс-службе заявили, что они помогали разоблачать "нечистого на руку военнослужащего подразделения обеспечения". Также представители ТЦК рассказали, что преступную деятельность он совершал способом, который не был связан с его службой и должностью.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харьковской области эксглава облэнерго наживался на электрооборудовании. Он с подельником посягнул на десятки миллионов гривен.