Ударил бутылкой по голове сотрудника ТЦК: в военкомате Мукачево объяснили избиение мужчины

Пострадавшего доставили в больницу

Видео с избиением сотрудниками ТЦК мужчины в Мукачево мгновенно разлетелось по сети, вызвав бурное обсуждение. Однако впоследствии выяснилось, что задержанный первым напал на военного, ударив его бутылкой по голове. В Закарпатском ОТЦК и СП рассказали, что на самом деле произошло возле военкомата.

По информации пресс-службы Закарпатского ОТЦК и СП, инцидент произошел 12 сентября около 15:30 возле Мукачевского РТЦК и СП. Агрессивно настроенный мужчина подошел к входной двери центра и постучался. Когда военнослужащий открыл дверь, посетитель неожиданно ударил его стеклянной бутылкой по голове и попытался скрыться.

Группа военных из состава суточного наряда мгновенно отреагировала на нападение. Они применили силу для задержания обидчика, чтобы тот не убежал до приезда полиции. Именно этот момент, по словам представителей местного ТЦК, и попал на видео, быстро разлетевшееся сетью.

Скриншот с видео

Пресс-служба подчеркнула, что действия военных были адекватными и необходимыми из-за агрессивного поведения нападающего. Задержанного передали патрульной полиции, а пострадавшего военнослужащего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Начато служебное расследование по факту нападения на военнослужащего. Граждане призывают воздержаться от распространения непроверенной информации и дождаться официальных выводов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об избиении военного в Смеле. В деле возник новый поворот.