"Еще рано говорить": в Запорожской ОВА не подтвердили, что город атаковали КАБами

Специалисты еще выясняют детали

Пока рано говорить, что в воскресенье, 22 сентября, российские войска ударили по Запорожью именно КАБами. Соответствующая экспертиза продолжается.

Об этом в эфире День.LIVE заявил спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко. По его словам, только специалисты смогут точно определить, чем именно был нанесен удар.

"Я бы не спешил делать преждевременные выводы. По-моему, еще рано говорить, что Россия ударила по Запорожью именно управляемыми авиабомбами. Пока еще продолжается экспертиза. Специальные службы, взрывотехники выясняют, какое именно железо прилетело в областной центр", — подчеркнул Коваленко.

Он напомнил, что на прошлой неделе враг обстреливал пригород областного центра. Тогда, по словам спикера, взрывы слышали даже в самых отдаленных районах Запорожья.

Следует отметить, что 22 сентября в Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне запустили по Запорожью КАБ. Об этом также сообщали мониторинговые каналы.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал "Телеграфу" "рецепт" того, как бороться с российскими КАБами. По его словам, для этого требуются средства ПВО большого радиуса действия. Пока это могут преимущественно Patriot.