Могут ли россияне бить КАБами по Одессе и Днепру: заключение эксперта и прогноз

Недавно Россия впервые атаковала КАБами Запорожье

В настоящее время российские войска не могут наносить удары КАБами с новыми унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК) по Одессе и Днепру. Однако такая возможность может появиться у врага в будущем.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в эксклюзивном интервью "Телеграфу" "Рецепт противодействия КАБам существует": эксперт объяснил, как уберечь города от авиационных атак РФ".

"Все зависит от того, какое развитие будет у этих средств поражения. То есть, да, действительно, существует такая угроза применения, например, по Чернигову или Сумам, там это вполне возможно", — подчеркнул он.

В то же время эксперт считает, что сейчас враг не может наносить удары КАБами по Днепру и Одессе. По его словам, есть сомнения, что россияне смогут настолько увеличить дальность полета исключительно с помощью самого универсального модуля планирования и коррекции. Однако, по мнению Коваленко, если враг сможет каким-то образом дополнить авиационную бомбу реактивным разгонным блоком, тогда такие риски действительно вполне возможны.

Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл в США, где планирует показать Джо Байдену "план победы". По данным СМИ, он не предусматривает вступление Украины в НАТО и ЕС. Этот план якобы содержит гарантии безопасности для Украины от стран Запада, "аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО".