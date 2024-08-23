Нечистоты вывезли, мусор - остался: "туалетный скандал" с Укрзализныцей под Киевом продолжается (видео)

Почему руководство станции до конца не навело порядок на территории — неизвестно

В городе Вишневое под Киевом продолжается "туалетный скандал" на железнодорожном вокзале. Нечистоты в конце концов вывезли, но мусор – остался.

Видео обстановки вокруг туалета на железнодорожной станции есть в распоряжении "Телеграфа".

По словам автора видео, после шума в соцсетях, руководство железнодорожной станции привело в божеский вид туалет для пассажиров. К слову, он не работал три года. Фасад здания побелили, двери (даже сломанные) покрасили, внутри кабинок поставили мусорные ведра.

"Туалет привели в более подобающее состояние", — говорит голос за кадром.

Но возле общественного туалета осталась гора мусора. Как отметил автор видео, его вывозят раз в три месяца. Можно представить, какой запах стоит от пакетов с мусором, которые месяцами стоят под палящим солнцем. И все это вперемешку с и без того неприятными ароматами общественного уличного туалета.

"Хозяина на станции, похоже, нет", — резюмировал автор видео.

Напомним, что местные жители и активисты города Вишневое в Киевской области пожаловались, что туалет на вокзале не работает три года. Руководство станции не выкачивало из выгребных ям отходы, в результате чего они переполнились и туалет стал непригодным для использования. Они обратились к руководителю пассажирского направления УЗ Александру Перцовскому с просьбой решить проблему. В свою очередь в УЗ в комментарии "Телеграфу" заявили, что привели туалет в пригодное состояние — провели уборку и дезинфекцию и даже вывезли мусор. Но, как можно увидеть на новом видео, на счет последнего в "Укрзализныце" обманули.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что "Укрзализниця" попала в скандал из-за мужчины в женском купе. Тот отказывался ехать в другом вагоне и оскорблял женщин.