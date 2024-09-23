"Ситуация в Украине сложная": в Госдепе США сказали, чего ожидают от Зеленского

В США ждут выступления украинского президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где планирует выступить на ряде мероприятий, в частности на Совбезе и Генассамблее ООН. В Вашингтоне "с нетерпением" ждут его речи.

Об этом "Телеграфу" сообщил официальный представитель Государственного департамента США Дэниел Сайзек. По его словам, в Белом доме ожидают, что Зеленский расскажет о самых важных приоритетах Украины.

"Правительство США поддерживает постоянные тесные контакты с правительством Украины, поэтому эти вопросы уже долго обсуждаются между государствами", — сказал он.

Сайзек говорит, президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис хотят более точно понять приоритеты Зеленского с оглядкой на то, что уже прошло больше двух лет полномасштабного вторжения.

"Ситуация в Украине сейчас очень тяжелая. Храбрые украинцы защищают свою страну. И это их выбор – как именно защищать страну, когда и при каких условиях проводить переговоры с российским правительством, например, по поводу мира. Поэтому, думаю, все с нетерпением ждут речи президента Зеленского", — сказал он.

Напомним, "Телеграф" ранее писал о том, какой именно "план победы" привез Зеленский в США, а также о том, чего Украина хочет добиться от союзников.