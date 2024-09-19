Встрече с Зеленским быть? Трамп заинтриговал ответом

Украинский президент посетит США в конце сентября

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не исключает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это может произойти на следующей неделе.

Об этом политик рассказал, отвечая на вопрос журналиста. Его слова приводит Reuters.

"Вероятно, да", — сказал Трамп, комментируя тему того, возможна ли его встреча с Зеленским. При этом он отказался добавлять какие-либо подробности.

Как известно, Зеленский посетит заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Кроме того, он говорил, что намерен показать свой план победы президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис.

Зеленский и Трамп в июле 2024 года провели телефонный разговор, который они оба назвали "очень хорошим".

После этого Зеленский рассказывал в интервью CNN, что высказывания Трампа иногда остается непонятными для украинцев. Например, он напомнил об обещаниях политика "закончить войну за 24 часа". Вместе с тем украинский президент добавил, что готов провести личную встречу и обсудить подробности его идей.

Тем временем посол США при ООН говорила, что Зеленский уже показал Вашингтону свой план победы в войне против России и там считают, что он может сработать.