Заборона на "бусифікацію" чоловіків 50+: що не так з мобілізаційною директивою Сухопутних військ

Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням — чи це так?

Нардеп Олексій Гончаренко заявив про те, що командування Сухопутних військ ЗСУ видало директиву, яка передбачає мобілізацію чоловіків віком 50-60 років лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Він запропонував чоловікам старше 50-ти при спробі "бусифікації" вказувати співробітникам ТЦК на існування Мобілізаційної директиви Командування Сухопутних Військ 116/2/1/21409 від 19 вересня, яка прямо забороняє таку поведінку.

Однак його слова зіткнулися із серйозною перепоною. Річ у тому, що ця директива є документом, якого немає у відкритому доступі. Тому безпосередньо апелювати його нормами пересічному чоловікові старше 50 років просто немає можливості.

"Телеграф" звернувся до власних джерел, знайомих із цією темою, і дізнався про деякі цікаві деталі. Як виявилося, далеко не всі ТЦК отримали цю директиву, а в тих, де отримали ще не всі співробітники були з нею ознайомлені.

При цьому, як розповіли в ТЦК, заборона на мобілізацію до 25 років неофіційно вже давно існує. Мобілізувати громадян віку 50+ також негласно забороняють уже деякий час.

Варто нагадати, що 16 вересня комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт №11379-д, який передбачає заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років, оскільки директива не скасовує потреби у відповідному законі. Тим паче, що такі норми мають бути закріплені законодавчо.

Директива ж означає, що Командування сухопутних військ поки що наказало не закликати чоловіків до 25 років і після 50. Однак у будь-який час КСВ може скасувати її. Але якщо це станеться на законодавчому рівні, то це вже не буде рішення КСВ, Генштабу чи ще когось.

Передісторія

23 вересня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Командування Сухопутних військ ЗСУ видало директиву, яка передбачає мобілізацію чоловіків віком 50-60 років лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

"Тобто чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Знайте свої права. І можете посилатися на цю директиву", — сказав він.

Гончаренко також заявляв, що ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні поточного року стало відомо, що ще одна категорія українців отримала право на відстрочку від мобілізації.