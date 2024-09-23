"Бусификация запрещается": в Украине ввели важное изменение в правилах мобилизации

Командование Сухопутных Войск издало новую директиву

В Украине мужчины в возрасте 50-60 лет теперь могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению. Это предусмотрено директивой Командования Сухопутных Войск 116/2/1/21409 от 19 сентября.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. По его словам, эта директива через Оперативные командования уже пришла в областные и районные ТЦК.

"Знайте свои права. И можете ссылаться на эту директиву. Отдельное мобилизационное распоряжение означает, что в отношении конкретного мужчины издано такое распоряжение Генштабом. С указанием всех данных. Которое нужно этому мужчине предъявить. То есть бусификация мужчин в возрасте 50-60 запрещается", — написал он.

Ранее "Телеграф" писал, что еще одна категория украинцев получила право на отсрочку от мобилизации. Согласно принятому законопроекту, право на отсрочку получат лица, чьи братья или сестры (как полнородные, так и неполнородные) погибли на фронте, пропали без вести или были награждены званием Героя Украины посмертно в результате участия в боевых действиях, в частности в АТО.

Также мы писали, кто может получить бронь от мобилизации осенью. Законом предусмотрено бронирование для нескольких категорий граждан.