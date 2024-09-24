Россияне могли зайти на окраины важного города на Донбассе: тревожные новости с фронта (карта)

Ситуация обостряется

Угледар сейчас – одна из самых горячих точек на фронте. Российская армия не оставляет попыток захватить этот стратегически важный населенный пункт. Последние сообщения могут свидетельствовать о продвижении российских военных в этом направлении. Они пытаются прорвать оборону города, который расположен на высоте и раньше был удобен для защиты.

По словам лейтенанта Сил обороны Украины, руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Коваленко, ситуация изменилась из-за активного использования россиянами управляемых авиабомб (КАБ). Эти боеприпасы позволили врагу разрушить большую часть города и продвинуться во фланг украинских позиций.

Российские пропагандистские источники утверждают, что их войска уже зашли на восточные окраины Угледара. Но эта информация нуждается в проверке.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтверждает активность врага на Времивском направлении, где расположен Угледар. По официальным данным, противник предпринял восемь попыток захватить украинские позиции недалеко от Павловки и Угледара Донецкой области.

Карта DeepState подтверждает продвижение россиян в направлении Угледара

По данным Forbes, ситуация осложняется еще и тем, что 72-я механизированная бригада украинской армии успешно обороняла Угледар почти два года, но теперь истощена и нуждается в помощи или замене, в то время как российские войска пытаются обойти город. Ситуация вокруг Угледара может стать "очень динамичной", но у украинской армии не хватает ресурсов для полноценной ротации или подкрепления, пишут журналисты издания.

Ранее "Телеграф" писал, когда Россия сможет захватить Покровск и Угледар. В этих направлениях они используют новую тактику.