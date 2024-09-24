РФ хочет оккупировать Сумы: Зеленский назвал настоящую причину начала Курской операции

Решение о начале операции опиралось на данные разведки

Владимир Зеленский заявил, что Украина начала военную операцию в Курской области из-за тревожных данных разведки. Как оказалось, собранная информация указывала на то, что Россия готовилась начать собственное наступление в Сумской области на севере Украины.

Президент назвал Курскую операцию "превентивным шагом". Об этом он рассказал в своем интервью журналистам издания ABC News.

Президент Украины подчеркнул, что военная операция в Курской области началась из-за данных разведки, указывающих на то, что Россия готовилась начать собственное наступление в Сумской области.

"У них есть желание занять город Сумы, — сказал он. — И мы решили, что нам нужны превентивные шаги. Нам пришлось выдвинуть свои войска. И мы сделали это, чтобы они не заняли наш север".

Владимир Зеленский также заявил о том, что Путин "боится" операции ,которую проводят ВСУ в Курской области.

"Это правда. Он очень боится, — сказал Зеленский. — Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить их, что он не может защитить всю свою территорию".

Напомним, политолог Владимир Фесенко расказал о том, что "План победы" Украины, который представит наш президент Владимир Зеленский своему американскому коллеге Джо Байдену, с высокой вероятностью не имеет стратегии ведения боевых действий и прорывов. Он в большинстве своем — наши предложения американским партнерам.

Несмотря на то, что большинство предположений СМИ и экспертов это лишь предположения, по словам политолога, в "плане победы" точно есть пункты по оружию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Курской области уничтожили высокопоставленного военного РФ — его подчиненные убивали украинцев в Буче. Речь идет о командире 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ (в/ч 74268, Псков) Курине Александре Вячеславовиче (позывной "Шкипер").