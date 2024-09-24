Что не так с "планом победы" Зеленского? Политолог рассказал, чего там не будет

Это не военная стратегия на следующий год

"План победы" Украины, который представит наш президент Владимир Зеленский своему американскому коллеге Джо Байдену, с высокой вероятностью нет имеет стратегии ведения боевых действий и прорывов. Он в большинстве своем — наши предложения американским партнерам.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, большинство публикаций СМИ о "плане Зеленского" — гадание на кофейной гуще.

"Это не военная стратегия на следующий год, еще раз подчеркиваю, судя по заявлениям Зеленского, можно четко заключить, что это наши предложения американским партнерам. Их также можно, возможно, адресовать и другим западным партнерам. Ведь некоторые пункты будут касаться их на прямую", — говорит Фесенко.

Несмотря на то, что большинство предположений СМИ и экспертов это лишь предположения, по словам политолога, в "плане победы" точно есть пункты по оружию. В документе, вероятно, есть список вооружения, которое нужно Украине, чтобы иметь преимущество над Россией на поле боя. В то же время, некоторые виды оружия нашему государству пока не могут предоставить, например, артиллерийские снаряды. Ведь сейчас объемы производства их США и Европой не превышают производство РФ.

"Исходя из слов президента, есть пункты, которые касаются экономического давления на Россию и не только санкционного. Думаю, есть предложения, касающиеся экономической помощи Украине на следующий год, вообще экономическо-военной помощи. Ведь пока необходимые решения не приняты в США, а это требует времени", — объясняет Фесенко.

Он также считает, что у плана есть пункт со снятием ограничений в использовании дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Также в документе могут быть пункты дипломатического содействия Украине и в проведении второго Саммита мира, и в организации массового давления на Россию, чтобы заставить ее пойти на реальные и равноправные переговоры. Фесенко акцентирует, что недавно опубликованные в сети пункты о НАТО тоже есть.

"Общая направленность этого документа достаточно очевидна. Я не жду никаких сенсаций, каких-то чрезвычайных вещей, каких-то удивительных идей, которые кардинально изменят ситуацию и через два-три месяца завершат войну. Но реализация наших предложений может помочь усилить позицию Украины и военное, и политическое противостояния с Россией. Это может принудить Россию, возможно, не сразу к переговорам о завершении войны", — говорит политолог.

По его словам, именно в этом и должен быть весь план победы. Интерес к нему сейчас сильно подогрет и самим названием, и заявлениями Байдена, других политиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Белый дом раскололся пополам из-за позиции ракет для Украины.