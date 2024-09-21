Коленька сбежал в Китай? Куда пропал внебрачный сын Лукашенко и как выглядит сейчас (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В сети гадают, кто настоящая мать Николая, который, похоже, хочет пойти в политику
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко имеет троих сыновей, но самым любимым ребенком считает младшего Николая. Диктатор снисходительно называет парня "Коленькой" и обеспечивает наследнику роскошные условия жизни.
Хотя Николай редко появляется на публике, многие считают его потенциальным преемником отца-приспешника Владимира Путина. Он уже решил строить политическую карьеру, но сейчас учится, почему-то, не на своей родине или России.
Что известно о Николае Лукашенко
Родился 31 августа 2004 года в Минске. Точная личность матери Николая остается неизвестной, отмалчивается даже Лукашенко. По основной версии, распространенной в СМИ, матерью Николая считают Ирину Абельскую — бывшего личного врача Лукашенко, которая была с ним с 1994 по 2001 год.
С 2008 года Лукашенко регулярно выводит сына на публику. Во время военных учений "Осень 2008" Коля находился рядом с отцом и даже отдавал воинское приветствие генералам.
Николай учился на биологическом направлении в лицее Белорусского государственного университета, но после протестов против фальсификации выборов президента в 2020 году он оставил учебу. В сентябре того же года переехал в Москву, где под вымышленным именем поступил в гимназию при МГУ.
По информации Белорусского расследовательского центра, в июне 2022 года любимчик Лукашенко окончил частную гимназию в районе Дрозды, которая принадлежит компании, основанной его матерью, Ириной Абельской. После окончания гимназии продолжил обучение на кафедре биотехнологии биологического факультета БГУ.
По словам диктатора, после окончания школы его сын поступил в Пекинский университет в Китае. "Николай Лукашенко, который учится в Пекинском университете по обмену, является лучшим студентом на курсе, рассказал представитель китайского вуза в эфире белорусского телевидения. Он очень скромен, никому не говорит, что он сын президента… Я за ним наблюдал. Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень", — расхваливает пропагандистский Телеграм-канал "Не Малахов".
В сентябре Николай сыграл на рояле на "Дне народного единства", который проходил на "Минск-Арене". Играла вместе с ним уроженка Закарпатья Елена Осташкина-Мысливчик, которая сейчас является преподавателем кафедры специального фортепиано Белорусской государственной академии музыки.
@nashaniva Коля Лукашэнка іграе на раялі #лукашенко #колялукашенко #колялукашенкокраш #минск #17сентября #белорусы #беларусьновости ♬ оригинальный звук - Наша Ніва. Навіны
На этом мероприятии выступил и белорусский диктатор. Лукашенко снова запугал Запад Третьей мировой войной.