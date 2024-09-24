Вы покупаете молочку и хлеб, они собирают на РЭБы: четыре предприятия начали новую благотворительную акцию

Покупая товары четырех производителей хлебной и молочной продукции с маркировкой "Сбор на РЭБы", вы автоматически приобщаетесь к мощной поддержке ВСУ.

О новой инициативе помощи украинской армии сообщил Благотворительный фонд семьи Табаловых на своей странице в Фейсбуке.

В благотворительной акции принимают участие йогурты, кефир и молоко от "Волошкового поля", легендарная сгущенка с мальчиком от Первомайского молочноконсервного комбината, хлеб "Николаевский" от "Формулы Вкуса" (Черкассылеб) и булочка "Здобушка" от "Одесского корова".

"В этот раз накапливаем средства на системы радиоэлектронной борьбы. РЭБ-системы помогают в поиске противника, его уничтожении, захвате или выведении из строя радиоэлектронного оборудования врага. А еще это защита собственных позиций и наших военнослужащих. Поэтому присоединяйтесь — вместе мы можем эффективнее помогать и поддерживать Вооруженные силы Украины", — отметил изданию руководитель благотворительного фонда Андрей Табалов.

Это уже третий большой сбор. С начала полномасштабного вторжения благотворительный фонд семьи Табаловых направил на армию более 25 миллионов гривен. Акция по сбору на РЭБ-системы продлится до 30 ноября.