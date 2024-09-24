Ви купуєте молочку та хліб, вони — збирають на РЕБи: чотири підприємства розпочали нову благодійну акцію

Купуючи товари чотирьох виробників хлібної та молочної продукції з маркуванням "Збір на РЕБи", ви автоматично долучаєтеся до потужної підтримки ЗСУ.

Про нову ініціативу допомоги українській армії повідомила Благодійна фундація родини Табалових на своїй сторінці у Фейсбуці.

В благодійній акції беруть участь йогурти, кефір і молоко від "Волошкового поля", легендарна згущівка з хлопчиком від Первомайського молочноконсервного комбінату, хліб "Миколаївський" від "Формули Смаку" (Черкасихліб) та булочка "Здобушка" від "Одеського короваю".

"Цього разу накопичуємо кошти на системи радіоелектронної боротьби. РЕБ-системи допомагають у пошуку противника, його знищення, захоплення чи виведення з ладу радіоелектронного обладнання ворога. А ще це захист власних позицій і наших військовослужбовців. Тому долучайтеся — разом ми можемо ефективніше допомогати і підтримувати Збройні сили України", — зазначив виданню керівник благодійної фундації Андрій Табалов.

Це вже третій великий збір. З початку повномасштабного вторгнення благодійна фундація родини Табалових спрямувала на армію понад 25 мільйонів гривень. Акція зі збору на РЕБ-системи триватиме до 30 листопада.