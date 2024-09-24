Россия собирается бить по ядерным объектам Украины и ведет разведку из космоса

Зеленский сделал важное заявление

Ситуация вокруг вероятных ударов России по атомным электростанциям (АЭС) накаляется все больше. Россия начала использовать китайские спутники для фотографирования украинских АЭС.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News, это может свидетельствовать о подготовке к возможным ударам по ним.

"Последняя информация состоит в том, что Россия использовала китайские спутники и фотографировала детали объектов на ядерных объектах. И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза ударов по ядерным объектам", — сказал глава государства.

В то же время он не отметил, контролировались ли эти спутники китайским правительством, или были коммерческими и закуплены Россией. По его словам, всю необходимую информацию по этому поводу Украина уже передала лидерам на Генеральной ассамблее.

Напомним, что энергоблоки атомных и гидроэлектростанций Украины на сегодняшний день защищены от ударов российских ракет. Это связано с тем, что они строились с учетом рисков воздушных атак. Каждый третий энергоблок имеет защиту третьего уровня и способен выдержать атаки россиян с воздуха.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что НАТО могло ударить по РФ ядеркой. В 2022 году Кремль получил список потенциальных целей.