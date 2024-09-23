Насколько энергоблоки Украины защищены от ударов россиян

В Украине каждый третий энергоблок имеет защиту третьей степени

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал, насколько энергоблоки атомных и гидроэлектростанций Украины на сегодняшний день защищены от ударов российских ракет. Это заявление он сделал на фоне нарастающей тревоги из-за возможных провокаций России на украинских АЭС.

В эфире YouTube-канала Новости.LIVE он заявил, что строительство энергоблоков украинских АЭС и ГЭС происходило во времена Советского Союза и "холодной войны" с Западом, когда был велик риск превращения противостояния в "горячую фазу". Потому энергоблоки тогда строили с учетом рисков воздушных атак.

Рябцев подчеркнул, что каждый третий энергоблок в Украине имеет защиту третьего уровня и способен выдержать атаки россиян с воздуха. Это касается как атомных, так и гидроэлектростанций на Днепре и Днепре.

"Каждый энергоблок в Украине обеспечен защитой третьего уровня, то есть от попадания авиационных управляемых ракет. Что касается ядерных энергоблоков, то точно защита есть, равно как и плотина гидроэлектростанций Днепровского и Днестровского каскадов. Здесь все защищено", — заявил Рябцев.

Напомним, ранее мы говорили, что энергетики объяснили, у кого в первую очередь исчезает свет при экстренных отключениях.