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Больной желудок не станет помехой: с какими болезнями могут мобилизовать

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Даже без зубов могут призвать на службу

Новый закон о мобилизации, который вступил в силу в мае этого года, изменил критерии годности военнообязанных мужчин в Украине. Одним из ключевых изменений стала отмена статуса "ограниченно подходящая" для определенных категорий граждан.

Министерство обороны Украины также определило список заболеваний, с которыми военнообязанные могут быть мобилизованы. Этот список регламентируется приказом №262 от 27 апреля 2024 года, внесшим изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе.

Некоторые заболевания органов пищеварения не являются основанием для отсрочки от мобилизации. Берут в армию лиц, у которых:

  • отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замена их съемным протезом;
  • отсутствие 8 угловых зубов на одной челюсти;
  • отсутствие 4 угловых зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 угловых зубов на нижней челюсти с другой стороны или замена их съемными протезами;
  • отсутствие 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствие второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд, при невозможности замены их несъемными протезами;
  • множественный осложненный кариес зубов;
  • пародонтит, пародонтоз генерализованный и заболевания слизистой полости рта, не поддающиеся лечению;
  • челюстно-лицевые аномалии, включая аномалии прикуса без нарушения функций.

Мобилизации подлежат мужчины с:

  • болезнями пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная); болезнями аппендикса; неинфекционный энтерит и колит; другие болезни кишечника и брюшины – без нарушений функций;
  • язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки – с незначительными нарушениями функций;
  • болезнями печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);
  • болезнями желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и другие) – без нарушений или с незначительными нарушениями функций;
  • грыжей паховой, бедренной, пупочной грыжей, грыжей брюшной стенки, диафрагмальной грыжей (другие и неуточненные грыжи брюшной полости) – с умеренными и незначительными нарушениями функций.

Также мобилизуют военнообязанных с умеренными нарушениями функций, которые могут выполнять службу в тыловых подразделениях (логистических, медицинских, связи, оперативного обеспечения или охраны):

  • челюстно-лицевыми аномалиями, включая аномалии прикуса – с умеренными и незначительными нарушениями дыхательной, обонятельной, глотательной и речевой функций;
  • язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки – с умеренными нарушениями функций;
  • болезнями пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки; болезни аппендикса; неинфекционный энтерит и колит; другие болезни кишечника и брюшины – с умеренными и незначительными нарушениями функций;
  • болезнями печени; желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.) – с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями.

Ранее "Телеграф" писал, мобилизуют ли после инсульта или инфаркта. Болезни сердца, с которыми не берут в армию.

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#Мобилизация #Хвороби #Отсрочка от мобилизации