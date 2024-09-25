Больной желудок не станет помехой: с какими болезнями могут мобилизовать

Даже без зубов могут призвать на службу

Новый закон о мобилизации, который вступил в силу в мае этого года, изменил критерии годности военнообязанных мужчин в Украине. Одним из ключевых изменений стала отмена статуса "ограниченно подходящая" для определенных категорий граждан.

Министерство обороны Украины также определило список заболеваний, с которыми военнообязанные могут быть мобилизованы. Этот список регламентируется приказом №262 от 27 апреля 2024 года, внесшим изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе.

Некоторые заболевания органов пищеварения не являются основанием для отсрочки от мобилизации. Берут в армию лиц, у которых:

отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замена их съемным протезом;

отсутствие 8 угловых зубов на одной челюсти;

отсутствие 4 угловых зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 угловых зубов на нижней челюсти с другой стороны или замена их съемными протезами;

отсутствие 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствие второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд, при невозможности замены их несъемными протезами;

множественный осложненный кариес зубов;

пародонтит, пародонтоз генерализованный и заболевания слизистой полости рта, не поддающиеся лечению;

челюстно-лицевые аномалии, включая аномалии прикуса без нарушения функций.

Мобилизации подлежат мужчины с:

болезнями пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная); болезнями аппендикса; неинфекционный энтерит и колит; другие болезни кишечника и брюшины – без нарушений функций;

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки – с незначительными нарушениями функций;

функций; болезнями печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезнями желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и другие) – без нарушений или с незначительными нарушениями функций;

грыжей паховой, бедренной, пупочной грыжей, грыжей брюшной стенки, диафрагмальной грыжей (другие и неуточненные грыжи брюшной полости) – с умеренными и незначительными нарушениями функций.

Также мобилизуют военнообязанных с умеренными нарушениями функций, которые могут выполнять службу в тыловых подразделениях (логистических, медицинских, связи, оперативного обеспечения или охраны):

челюстно-лицевыми аномалиями, включая аномалии прикуса – с умеренными и незначительными нарушениями дыхательной, обонятельной, глотательной и речевой функций;

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки – с умеренными нарушениями функций;

болезнями пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки; болезни аппендикса; неинфекционный энтерит и колит; другие болезни кишечника и брюшины – с умеренными и незначительными нарушениями функций;

болезнями печени; желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.) – с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями.

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