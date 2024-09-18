Мобилизуют ли после инсульта или инфаркта: болезни сердца, с которыми не берут в армию

Сердечно-сосудистые заболевания могут служить основанием для отсрочки

Во время общей мобилизации в Украине некоторые категории граждан не подлежат призыву из-за состояния здоровья. Законодательство четко описывает список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки от военной службы.

В частности, мужчины, имеющие серьезные проблемы с сердцем, могут быть признаны непригодными. Кто не подлежит призыву, определено в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Так, отсрочку от призыва получают те, кто перенес инсульт или инфаркт. Также другие сердечно-сосудистые заболевания, с которыми не берут в армию:

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;

гипертонической болезнью III стадии

Кроме того, не подлежат мобилизации мужчины с тяжелыми заболеваниями артерий, вен или лимфатических узлов, если эти заболевания сопровождаются значительными нарушениями кровообращения.

Напоминаем, не подлежат призыву мужчины, имеющие серьезные заболевания мочеполовой системы. ВВК исключает из военного учета мужчин, у которых диагностированы патологии, препятствующие прохождению военной службы, а именно:

почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек — нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии;

болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций — обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь (камни в почках) , киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие;

, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие; болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов.

Важно, чтобы диагноз был подтвержден медицинской документацией и заключением ВВК. Только наличие такого подтверждения позволит избежать мобилизации и освободить от военной службы.

Ранее "Телеграф" писал, кого из мужчин могут мобилизовать только по собственному желанию. Новый закон предусматривает особый порядок для определенных категорий граждан.