Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями: как ее оформить

Сначала нужно пройти медосмотр

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако некоторые категории граждан могут получить отсрочку от призыва. Такое право имеют мужчины, осуществляющие уход за родителями с инвалидностью.

Как именно оформить такую отсрочку, рассказала адвокат юридической компании "Riako&Partners" Екатерина Анищенко в интервью для РБК-Украина.

Законодательство позволяет получить отсрочку от мобилизации тем, чьи родители имеют инвалидность I или II группы. Однако возникают вопросы, если у обоих родителей есть инвалидность III группы. Юрист объясняет, что только наличие инвалидности III группы может быть недостаточным основанием. Важно получить заключение медиков, что подтверждает потребность в постоянном уходе.

"В таких ситуациях человек должен быть нетрудоспособным, и его состояние здоровья нуждается, чтобы кто-то мог осуществлять за ним уход. Если оба родителя имеют инвалидность и за ними некому ухаживать, кроме единственного сына, то можно оформить постоянный уход и дальше, соответственно, получить отсрочку от мобилизации", — отмечает Анищенко.

Для этого необходимо пройти медицинское обследование и обратиться в медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) или врачебно-консультативную комиссию. ВКК созывается в заведении здравоохранения, где человек зарегистрирован. Комиссия оценивает состояние здоровья родителей и решает, нуждаются ли они в постоянном уходе. Этот вывод является ключевым для оформления отсрочки от мобилизации.

"Если мы говорим о врачебно-консультативной комиссии (ВКК), нужно сначала пойти с актуальными обследованиями состояния здоровья к семейному врачу. Далее созывается комиссия. По сравнению с МСЭК это проще тем, что врачебно-консультативная комиссия заседает в том медицинском учреждении, где человек прописан по месту регистрации и где у него заключена декларация с врачом", — объясняет юрист.

Напомним, чтобы оформить отсрочку от призыва, мужчина сначала должен стать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Только после этого гражданин сможет предоставить необходимые документы для отсрочки.

Ранее "Телеграф" писал, нужна ли мужчинам отсрочка от мобилизации, чтобы уехать за границу. Для некоторых категорий граждан прописан список документов для выезда.