Хворий шлунок не стане перешкодою: з якими хворобами можуть мобілізувати
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Навіть без зубів можуть призвати на службу
Новий закон про мобілізацію, який набув чинності у травні цього року, змінив критерії придатності військовозобов'язаних чоловіків в Україні. Однією з ключових змін стало скасування статусу "обмежено придатний" для певних категорій громадян.
Міністерство оборони України також визначило перелік захворювань, з якими військовозобов'язані можуть бути мобілізовані. Цей список регламентується наказом №262 від 27 квітня 2024 року, який вніс зміни до Положення про військово-лікарську експертизу.
Деякі захворювання органів травлення не є підставою для відстрочки від мобілізації. Беруть до армії осіб, в яких:
- відсутність 10 і більше зубів на одній щелепі або заміна їх знімним протезом;
- відсутність 8 кутніх зубів на одній щелепі;
- відсутність 4 кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та 4 кутніх зубів на нижній щелепі з другого боку або заміна їх знімними протезами;
- відсутність 4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі або відсутність другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд, за неможливості заміни їх незнімними протезами;
- множинний ускладнений карієс зубів;
- пародонтит, пародонтоз генералізований та захворювання слизової оболонки порожнини рота, що не піддаються лікуванню;
- щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу без порушення функцій.
Мобілізації підлягають чоловіки з:
- хворобами стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки(езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна); хворобами апендикса; неінфекційний ентерит та коліт; інші хвороби кишківника та очеревини – без порушень функцій;
- виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки – з незначними порушеннями функцій;
- хворобами печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз);
- хворобами жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші) – без порушень або з незначними порушеннями функцій;
- грижею паховою, стегновою, пупковою грижею, грижею черевної стінки, діафрагмальною грижею (інші та неуточнені грижі черевної порожнини) – з помірними та незначними порушеннями функцій.
Також мобілізують військовозобов'язаних з помірними порушеннями функцій, що можуть виконувати службу у тилових підрозділах (логістичних, медичних, зв'язку, оперативного забезпечення або охорони):
- щелепно-лицьовими аномаліями, включаючи аномалії прикусу – з помірними та незначними порушеннями дихальної, нюхової, ковтальної та мовної функцій;
- виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки – з помірними порушеннями функцій;
- хворобами стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки; хвороби апендикса; неінфекційний ентерит та коліт; інші хвороби кишківника та очеревини – з помірними та незначними порушеннями функцій;
- хворобами печінки; жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші) – з помірними порушеннями функцій і частими загостреннями.
Раніше "Телеграф" писав, чи мобілізують після інсульту або інфаркту. Хвороби серця, з якими не беруть в армію.