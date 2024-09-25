Хворий шлунок не стане перешкодою: з якими хворобами можуть мобілізувати

Навіть без зубів можуть призвати на службу

Новий закон про мобілізацію, який набув чинності у травні цього року, змінив критерії придатності військовозобов'язаних чоловіків в Україні. Однією з ключових змін стало скасування статусу "обмежено придатний" для певних категорій громадян.

Міністерство оборони України також визначило перелік захворювань, з якими військовозобов'язані можуть бути мобілізовані. Цей список регламентується наказом №262 від 27 квітня 2024 року, який вніс зміни до Положення про військово-лікарську експертизу.

Деякі захворювання органів травлення не є підставою для відстрочки від мобілізації. Беруть до армії осіб, в яких:

відсутність 10 і більше зубів на одній щелепі або заміна їх знімним протезом;

відсутність 8 кутніх зубів на одній щелепі;

відсутність 4 кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та 4 кутніх зубів на нижній щелепі з другого боку або заміна їх знімними протезами;

відсутність 4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі або відсутність другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд, за неможливості заміни їх незнімними протезами;

множинний ускладнений карієс зубів;

пародонтит, пародонтоз генералізований та захворювання слизової оболонки порожнини рота, що не піддаються лікуванню;

щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу без порушення функцій.

Мобілізації підлягають чоловіки з:

хворобами стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки(езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна); хворобами апендикса; неінфекційний ентерит та коліт; інші хвороби кишківника та очеревини – без порушень функцій;

виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки – з незначними порушеннями функцій;

функцій; хворобами печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз);

хворобами жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші) – без порушень або з незначними порушеннями функцій;

грижею паховою, стегновою, пупковою грижею, грижею черевної стінки, діафрагмальною грижею (інші та неуточнені грижі черевної порожнини) – з помірними та незначними порушеннями функцій.

Також мобілізують військовозобов'язаних з помірними порушеннями функцій, що можуть виконувати службу у тилових підрозділах (логістичних, медичних, зв'язку, оперативного забезпечення або охорони):

щелепно-лицьовими аномаліями, включаючи аномалії прикусу – з помірними та незначними порушеннями дихальної, нюхової, ковтальної та мовної функцій;

виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки – з помірними порушеннями функцій;

хворобами стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки; хвороби апендикса; неінфекційний ентерит та коліт; інші хвороби кишківника та очеревини – з помірними та незначними порушеннями функцій;

хворобами печінки; жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші) – з помірними порушеннями функцій і частими загостреннями.

Раніше "Телеграф" писав, чи мобілізують після інсульту або інфаркту. Хвороби серця, з якими не беруть в армію.