Компания "JKX Oil & Gas Ltd" UK отреагировала на информатаку: в РФ не работают и даже признаны там экстремистами

"JKX Oil & Gas Ltd" UK не осуществляет никакого контроля над какими-либо компаниями, работающими на рынке Российской Федерации. Более того, сама компания по решению суда РФ признана на территории страны-агрессора "частью экстремистской организации" из-за значительной помощи ВСУ.

Об этом говорится в обращении компании к СМИ на их странице Facebook в связи с очередной дискредитационной кампанией черного пиара из-за распространения недостоверной информации в украинских СМИ и телеграмм-каналах.

"В очередной раз напоминаем заказчику из Нестеровского переулка, что JKX имеет подтверждение от Регистратора корпоративных дел Британских Виргинских Островов ("BVI"), что Eclairs Group Limited ("EGL"), которая имела номер компании 1753610 на BVI, была исключена из реестра 1 ноября 2022 года.

До ликвидации EGL являлась одним из основных акционеров Компании с долей 32,66% в выпущенном акционерном капитале Компании. Как следствие, EGL был исключен из реестра акционеров Компании, а ее владельцы Коломойский и Боголюбов не имеют никакого прямого или косвенного участия в Компании", — отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что 22 ноября 2023 было обнародовано судебное решение Арбитражного суда Московской области, которым было лишено компании "Adygea Gas BV" и "Page Gas Ltd", входившие в Группу компаний "JKX Oil & Gas Ltd", их прав как участников ООО "ЮжгазЭнерджи", на участие в компании "ЮжГазЭнерджи" (Нефтегазовые активы Группы "JKX Oil & Gas" в РФ), в том числе относительно прав распоряжения долями в "ЮжгазЭнерджи" и прав на выплату распределенной чистой прибыли.

Они отмечают, что основными основаниями такого решения суд указал неоднократные заявления материнской компании Группы компаний "JKX Oil & Gas Ltd" о прекращении деятельности на территории РФ, потере контроля и влияния в отношении российских дочерних обществ (ООО "Южгазэнерджи") и соблюдении всех санкционных ограничений по отношению к РФ и юридическим лицам на территории РФ. Это подтверждается деконсолидацией этих активов в отчетности Группы, представленной в Регистрационную Палату Соединенного Королевства.

"А уже 5 марта 2024 года деятельность нашей компании "JKX Oil & Gas" получила официальное признание — один из местных судов страны-агрессора признал нас частью экстремистской организации, осуществляющей экстремистскую деятельность по финансированию ВСУ, имеющей ярко выраженный антироссийский характер", — говорится в заявлении.

Кроме этого, Компания подчеркивает, что предоставила все необходимые подтверждающие документы в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований относительно отсутствия какого-либо контроля со стороны Компании над деятельностью активов, принадлежащих ей в РФ, и соответственно Компания не имела влияния на уплату налогов предприятиями, контроль над которыми был утрачен, а указанные предприятия были исключены из отчетности.

Также с 2022 года по сегодняшний день Группой Компаний JKX была предоставлена помощь Силам Обороны Украины на сумму 202 183 434 грн (включая финансовую и материальную помощь). Наибольшие ее получатели: Национальная гвардия Украины, Фонд Хартия, ВЧ 1994, ВЧ А 3057 НГУ АЗОВ, Госпогранслужба, говорится в заявлении.