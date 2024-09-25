Встречи с Зеленским не будет? Трамп сделал несколько громких заявлений, еще и похвалил РФ

Возможный новый президент Америки явно симпатизирует РФ

Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа, кандидата в президенты США от Республиканской партии, заявил, что Трамп не будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится в США. Глава Украины планировал представить ему свой План победы, встреча политиков была запланирована на 26 сентября.

О том, что Трамп не будет встречаться с Зеленским, пишет АР. По словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, встреча между ними не была запланирована, несмотря на заявление украинских официальных лиц, что Зеленский встретится с бывшим президентом.

Кроме того, выступая в Саванне, штат Джорджия, Трамп рассыпался в восхищениях по поводу военной мощи России в истории. Он высмеял позицию нынешнего президента США Джо Байдена, который считает, что Америка должна поддерживать Украину до ее победы.

"Байден говорит: "Мы не уйдем, пока не победим. А что произойдет, если они (россияне, — ред.) победят? Вот что они делают — они воюют. Как мне кто-то сказал на днях, они победили Гитлера, они победили Наполеона. Вот что они делают. Они воюют. И это неприятно", — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что США должны "выйти" из войны РФ против Украины, хотя и не уточнил, как это должно выглядеть. Республиканец снова заявил, что быстро положит конец войне, если будет избран президентом.

Как сообщал "Телеграф", на днях Трамп заявлял, что не исключает, что он встретится с Зеленским в ходе его визита в США. Однако деталей сообщить не пожелал.