Хотел стать комиком, но реализовал другую мечту: каким был в молодости "Железный генерал" Валерий Залужный (фото)

С детства Валерий Залужный любил играть с игрушечными автоматами

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже вошел в историю. За время полномасштабной войны с Россией он зарекомендовал себя как "Железный генерал", под командованием которого Украина выстояла перед путинской армией. И все это неспроста, ведь карьеру военного Залужный начал в 1997 году и очень старался, чтобы преуспеть в этой сфере.

"Телеграф" решил выяснить, каким в молодости был экс-главнокомандующий ВСУ. Также мы узнали, кем хотел стать Залужный и каким был его карьерный путь.

Как Валерий Залужный выглядел в юности

Генерал Валерий Залужный родился в Новоград-Волынске (Житомирская область) в семье рабочих. Рядом с его домом располагалась воинская часть, поэтому Залужный с детства наблюдал за жизнью солдат и любил играть с игрушечными автоматами.

Валерий Залужный в детстве

В школе он был скромный и обаятельный, как рассказывает его учительница Татьяна Григорьевна. Также Залужный обладал хорошим чувством юмора, поэтому хотел стать комиком. Но у него была и другая детская мечта, которая оказалась сильнее — быть военнослужащим.

Валерий Залужный выбрал стать военным

Дедушка не очень хотел, чтобы Валерий был военным и порекомендовал ему получить другую специальность. По его совету Залужный поступил в машиностроительный техникум в родном городе и окончил его с отличием. Но дальше по специальности учиться не пошел, он поступил в Одесское высшее объединенное командное училище на общевойсковой факультет.

Валерий Залужный в молодости

Его карьера началась в 1997 году и за этот период он прошел большой путь. Изначально его продвижение по службе проходило как у любого молодого офицера: командир учебного взвода, затем боевого, позже – командир роты курсантов, командир батальона. Позже Залужный стал командиром 51-й Волынской отдельной механизированной бригады. В 2014 году, когда началась война на Донбассе, Валерий Залужный вместе с другими бойцами был под Дебальцево, где участвовал в настоящих боях и потерпел поражение.

Валерий Залужный в 1997 году начал карьеру военного

Когда Петр Порошенко подписал "Минские соглашения", Залужный вернулся к штатной службе и продвигался по карьерной лестнице. В 2021 году его назначили главнокомандующим ВСУ. Залужный на новом посту отказался от советской модели управления армией и начал развивать сержантский армейский корпус под негласным патронатом НАТО. Под его командованием Украина выстояла в начале войны против путинской армии, которая значительности превышала ВСУ в численности. За свое мужество Валерия Залужного прозвали "Железным генералом", западные источники неоднократно утверждали, что именно благодаря его профессионализму россиянам не удалось совершить "блицкриг".

Валерия Залужного прозвали "Железным генералом"

Валерий Залужный стал первым украинским военным, который попал на обложку авторитетного издания Time. В 2022 году он вошел в ТОП-100 самых влиятельных людей мира, поскольку заслужил высокий уровень доверия как среди военных, так и среди гражданских. Но зимой 2024 года Залужный ушел в отставку и стал послом Украины в Великобритании.

Валерий Залужный попал на обложку Time

"Телеграф" писал ранее, каким был в молодости один из самых влиятельных политиков 90-х Павел Лазаренко. Сегодня экс-премьер живет в США, однако детство он провел на Днепропетровщине.