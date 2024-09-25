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Как россияне хотят "пробить" украинскую ПВО для удара по АЭС

Автор
Геннадий Лубенец
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Как россияне хотят "пробить" украинскую ПВО для удара по АЭС Новость обновлена 25 сентября 2024, 18:53

Удар по АЭС может быть очень масштабным

Для атаки на украинские атомные электростанции россияне могут приготовить около 200-300 средств воздушного поражения. Это включает в себя как ракеты, так и дроны.

Об этом рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Эспресо. По его словам, любую противовоздушную защиту можно "продавить" если использовать достаточное количество дронов и ракет, на что и делают ставку оккупанты.

"Относительно мощностей и запасов средств поражения врага: если действительно россияне атакуют наши АЭС, то это будет максимально концентрированный удар", — сказал он.

Катков говорит, что россияне скорее всего попытаются перегрузить дронами украинскую ПВО, после чего задействуют крылатые и высокоскоростные ракеты типа "Кинжалов".

По словам эксперта, даже если на каждую АЭС выделить по одной системе Patriot, то всегда будут вопросы об их укомплектованности боеприпасами и средствами прикрытия. К самому количеству средств ПВО тоже есть вопросы.

"Из-за количества средств поражения, которые может использовать враг, системы ПВО и ПРО могут не сбить все эти летательные аппараты. Поэтому высока вероятность того, что россияне могут применить 200-300 ракет и БПЛА для атаки на украинские АЭС", — подчеркнул Катков.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские войска собираются атаковать три украинские атомные электростанции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

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