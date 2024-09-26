Появилась неожиданная реакция США на "план победы" Зеленского: WSJ узнал подробности

В Белом доме надеялись услышать от Киева какую-то конкретику

"План победы", подготовленный президентом Украины Владимиром Зеленским, не впечатлил администрацию Байдена. Он якобы не имеет комплексной стратегии.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание ссылается на источники в администрации президента США.

"Я не впечатлен, там не так много нового", — сказал изданию один из высокопоставленных американских чиновников.

WSJ пишет, что план Зеленского по победе в войне против России представляет собой не более чем переработанную просьбу о предоставлении большего количества вооружений и снятии ограничений на ракеты большой дальности. Об этом изданию заявили официальные лица США. В статье говорится, что администрация Байдена обеспокоена этим.

В плане также говориться о политической реформе и поддержке экономики. Однако, по мнению американских чиновников, в этой части значительно меньше конкретных предложений.

WSJ отмечает, что в Белом доме надеялись услышать от Киева какую-то конкретику. Что-то, что администрация действующего президента Джо Байдена могла бы поддержать за четыре месяца до выборов.

Напомним, что по версии The Times, "план победы" украинского президента состоит из четырех ключевых пунктов. Кроме гарантий безопасности, он предусматривает предоставление Украине современных вооружений от Запада. Также в нем указано, что будет продолжена международная финансовая помощь для восстановления экономики нашей страны. В плане предусмотрено и продолжение операции ВСУ в Курской области.

Ранее "Телеграф" писал, что "план победы" предусматривает быстрые и конкретные шаги стратегических партнеров Украины. Его получит для ознакомления не только Джо Байден, но и оба кандидата в президенты США Камала Гаррис и Дональд Трамп. Также документ отправят еще нескольким партнерам нашего государства. Он будет открыт всем, кто должен его знать и помочь Украине в достижении цели.