"В осаде с двух сторон": какая ситуация вокруг Угледара и зачем этот город россиянам (карта)

Этот город удобен для обороны

Угледар в Донецкой области, вокруг которого продолжаются бои, остается одним из самых сложных участков на фронте. Сейчас этого город в осаде российских войск с двух сторон.

Украинские военные удерживали Угледар около двух лет. В свою очередь россияне бросили на это направление большое количество своих сил. Об этом пишет РБК-Украина.

Противник буквально стирает город с лица земли, при этом Угледар удобен для обороны, потому что расположен на высоте. Замысел российского командования может выглядеть так: россияне хотели наступать в Харьковской области как на крайнюю северную точку Донецкой области и на Угледар — крайнюю южную.

По данным Института изучения войны (ISW), войска РФ пытаются продвинуться на северо-восточном фланге через Водяное и на юго-западный фланг через Пречистовку.

Как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, войска РФ старались максимально растянуть ВСУ.

"Фактически с двух сторон Угледар в осаде, можно сказать. Враг атаковал постоянно, наши силы отражали, наносили урон. Но враг имел успех на западном фланге. Когда они его немного прорвали, то уже стало очевидно, что враг прорывается непосредственно в Угледар, наступает тот момент, когда украинским войскам, скорее всего, придется оттуда выходить, чтобы не подарить агрессору никаких таких подарков в виде окружения", — сказал эксперт.

На картах DeepState отмечена "серая" зона вокруг города Угледар. Там проходят бои. Красным обозначена зона, которую оккупировали российские войска.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев могла начать постепенное отступление от Угледара на более защищенные позиции. Где теперь может оказаться линия столкновения.