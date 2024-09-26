"В облозі з двох сторін": яка ситуація навколо Вугледара та навіщо це місто росіянам (карта)

Це місто зручне для оборони

Вугледар на Донеччині, навколо якого тривають бої, залишається однією з найскладніших ділянок на фронті. Наразі це місто в облозі російських військ з двох сторін.

Українські військові утримували Вугледар близько двох років. Своєю чергою росіяни кинули на цей напрямок велику кількість своїх сил. Про це пише РБК-Україна.

Противник буквально стирає місто з лиця землі, при цьому Вугледар зручний для оборони, бо розташований на висоті. Задум російського командування може мати такий вигляд — росіяни хотіли наступати в Харківській області як на крайню північну точку Донецької області та на Вугледар — крайню південну.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), війська РФ намагаються просунутися на північно-східному фланзі через Водяне та на південно-західний фланг через Пречистівку.

Як зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, війська РФ намагалися максимально розтягнути ЗСУ.

"Фактично з двох сторін Вугледар в облозі, можна сказати. Ворог атакував постійно, наші сили відбивали, завдавали шкоди. Але ворог мав успіх на західному фланзі. Коли вони його трохи прорвали, то вже стало очевидно, що ворог проривається безпосередньо в Вугледар, настає той момент, коли українським військам, швидше за все, доведеться звідти виходити, щоб не подарувати агресору жодних подарунків у вигляді оточення", — сказав експерт.

На картах DeepState відзначено "сіру" зону навколо міста Вугледар. Там відбуваються бої. Красним позначено зону, яку окупували російські війська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 72-та окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців могла розпочати поступовий відступ від Вугледара на більш захищені позиції. Де тепер може бути лінія зіткнення.