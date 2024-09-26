Потерялась повестка, отправленная по почте: что делать в таком случае

В ТЦК сочтут письмо врученным даже, если оно не дошло до адресата

В Украине начали присылать повести по почте. Первые из них уже попали к своим адресатам.

На волне таких новости у многих граждан возникают вопросы, что делать, если повестка не дошла или потерялась. Адвокат Марина Бекало объяснила в комментарии ТСН.ua, как действовать в такой ситуации.

Юрист подчеркивает, что территориальные центры комплектования могут рассматривать повестку как врученную, даже если ее фактически не получили. Если гражданин не был по месту регистрации или отказался получить повестку, это считается вручением. Поэтому независимо от причины ТЦК будет считать, что повестка была доставлена.

Если же поврежден почтовый ящик или гражданин не получил уведомления по другим обстоятельствам, это не освобождает от ответственности. ТЦК все равно будет иметь документальное подтверждение от Укрпочты, что письмо было доставлено.

"По уважительным причинам или не по уважительным. ТЦК это будет рассматривать это как факт вручения повестки. ТЦК и СП не будет считать уважительной причиной неприбытия, если ящик был поврежден или мужчина не получил", — отмечает Бекало.

По словам юриста, не исключены ситуации, когда человек фактически не получил письмо от ТЦК.

"Например, ТЦК и СП составляет постановление о привлечении к административной ответственности. Через 10 дней оно вступает в силу и передается в исполнительную службу. Исполнитель обязан открыть исполнительное производство и дальше осуществлять мероприятия. Накладывать аресты на банковские счета и прочее", — объясняет Бекало.

Адвокат отмечает, что такое постановление можно обжаловать в суде.

Что делать, если повестка не получена фактически

В случаях, когда повестка не была вручена по независимым от лица причинам, например, повреждению почтового ящика, Марина Бекало советует принять следующие меры:

составить акт о повреждении ящика вместе с представителями ЖЭКа или ОСМД;

прислать жалобу в Укрпочту по поводу неполадок с доставкой;

документально зафиксировать нарушение процедуры получения письма.

Это может стать основой обжалования постановления ТЦК в суде.

Юрист объяснила, что делать, если письмо от военкомата шло к адресату слишком долго и не по вине гражданина были нарушены сроки, указанные в повестке.

"В таком случае можно написать жалобу в Укрпочту и доказать, что военнообязанный обратился в ТЦК поздно не по собственной вине. Можно запросить данные об отправке и доставке письма", — говорит адвокат.

Также Бекало добавила, что в первую очередь получат повестки по почте те, кто обновил данные.

"Первым придут повестки тем, о ком есть данные в реестрах. Это, как правило, обновившие данные. Их проще вызвать. Найти очень трудно будет тех, кто не имеет места регистрации. Надо проводить работу и выяснять место работы, присылать повестку на место работы", — отмечает юрист.

Ранее "Телеграф" писал, что первые повестки по почте начали приходить мужчинам в Киеве. Горожане показали, как они выглядят.