Первые повестки по почте начали приходить в Киеве: как они выглядят (фото)
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Документ считается врученным даже тогда, когда граждан не забрал его в отделении
В Украине запустили процесс отправки повесток по почте. В частности, жители Киева уже начали получать повестки, направленные Укрпочтой.
Об этом сообщают местные СМИ. Киевляне поделились фото повестки.
Повестку прислали заказным письмом. В сообщении от ТЦК и СП указано, что целью вызова в военкомат является уточнение данных.
Отметим, что в Украине планируетсяразослать 900 тысяч повесток по почте до конца этого года. Это по 300 тысяч повесток будут отправлять ежемесячно.
На централизованную печать и доставку повесток военнообязанным хотят выделить почти 72 миллиона гривен. Средства должно выделить Министерство финансов из резервного фонда государственного бюджета.
Напоминаем, повестки должны направляться с описанием вложения и уведомлением о вручении по адресу места жительства или регистрации военнообязанного. Факт вручения подтверждается почтовым оператором.
Обязательным условием является подпись руководителя ТЦК и скрепление документа гербовой печатью. Кроме того, повестке присваивается уникальный регистрационный номер, фиксируемый в Едином реестре.
Повестки будут отправлять по адресу, указанному при последнем обновлении данных. Если военнообязанный не обновил информацию, повестка может быть направлена на место жительства, которое найдут в других государственных реестрах.
Повестка считается врученной:
- в день получения почтовой отправки лицом, подтверждаемым документами от почтового оператора;
- в день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовую отправку;
- в день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.
В случае надлежащего вручения повестки мужчине предоставляется срок не менее 14 дней со дня ее отправки для явки в ТЦК.
Важно заметить, что повестка будет считаться врученной даже в том случае, когда почтовое отделение поставит отметку, что адресат ее не забрал. Это означает, что избегание получения повестки не освобождает от обязанности явиться в ТЦК.
Таким образом, попытка игнорировать заказное письмо от ТЦК может иметь юридические последствия, ведь для государства повестка считается врученной с момента фиксации факта, которая не была изъята из почты.
Ранее "Телеграф" писал, что Укрпочта разослала первые повестки без участия ТЦК. Нардеп предупредил о большой проблеме.