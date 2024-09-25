Первые повестки по почте начали приходить в Киеве: как они выглядят (фото)

Документ считается врученным даже тогда, когда граждан не забрал его в отделении

В Украине запустили процесс отправки повесток по почте. В частности, жители Киева уже начали получать повестки, направленные Укрпочтой.

Об этом сообщают местные СМИ. Киевляне поделились фото повестки.

Повестку прислали заказным письмом. В сообщении от ТЦК и СП указано, что целью вызова в военкомат является уточнение данных.

Повестка почтой получена в Киеве

Отметим, что в Украине планируетсяразослать 900 тысяч повесток по почте до конца этого года. Это по 300 тысяч повесток будут отправлять ежемесячно.

На централизованную печать и доставку повесток военнообязанным хотят выделить почти 72 миллиона гривен. Средства должно выделить Министерство финансов из резервного фонда государственного бюджета.

Напоминаем, повестки должны направляться с описанием вложения и уведомлением о вручении по адресу места жительства или регистрации военнообязанного. Факт вручения подтверждается почтовым оператором.

Обязательным условием является подпись руководителя ТЦК и скрепление документа гербовой печатью. Кроме того, повестке присваивается уникальный регистрационный номер, фиксируемый в Едином реестре.

Повестки будут отправлять по адресу, указанному при последнем обновлении данных. Если военнообязанный не обновил информацию, повестка может быть направлена на место жительства, которое найдут в других государственных реестрах.

Повестка считается врученной:

в день получения почтовой отправки лицом, подтверждаемым документами от почтового оператора;

в день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовую отправку;

в день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.

В случае надлежащего вручения повестки мужчине предоставляется срок не менее 14 дней со дня ее отправки для явки в ТЦК.

Важно заметить, что повестка будет считаться врученной даже в том случае, когда почтовое отделение поставит отметку, что адресат ее не забрал. Это означает, что избегание получения повестки не освобождает от обязанности явиться в ТЦК.

Таким образом, попытка игнорировать заказное письмо от ТЦК может иметь юридические последствия, ведь для государства повестка считается врученной с момента фиксации факта, которая не была изъята из почты.

Ранее "Телеграф" писал, что Укрпочта разослала первые повестки без участия ТЦК. Нардеп предупредил о большой проблеме.