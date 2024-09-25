Когда можно отказаться от повестки: законные основания

Если данные не обновлены, ситуация другая

Военнообязанные граждане должны выполнять предписания, указанные в повестках, выданных территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. В то же время, законодательством предусмотрены случаи, когда гражданин имеет право отказаться от повестки.

Адвокатское объединение "Бачинский и партнеры" объяснило, что хотя военнообязанные должны следовать инструкциям ТЦК, существуют три конкретных случая, когда отказ от повестки законный.

Законные основания для отказа от повестки:

неуполномоченное лицо вручает повестку – только представители ТЦК имеют право вручать этот документ;

вручает повестку – только представители ТЦК имеют право вручать этот документ; неверные данные — если повестка адресована другому человеку или содержит ошибочные данные о получателе;

— если повестка адресована другому человеку или содержит ошибочные данные о получателе; отсутствие печати или подписи руководителя ТЦК – такие повестки считаются недействительными.

В случае отказа от получения повестки в этих обстоятельствах, представители ТЦК должны обязательно зафиксировать факт отказа. Это позволяет военнообязанным гражданам не нарушать закон, а также защитить свои права в случае неправомерного действия.

Юристы отмечают, что если военно-учетные данные не обновлены, то оснований для отказа от получения повестки нет. В таком случае отказ считаться нарушением правил военного учета и законодательства о мобилизации.

Представителями ТЦК и СП составляется акт об отказе. В этом документе мужчина может указать причины отказа. Если лицо отказывается подписывать акт, он подписывается свидетелями.

Наличие акта об отказе повестки прямо подтверждает нарушение гражданином военного законодательства, объясняют юристы. Штраф за такие действия может составлять от 17000 до 25500 гривен.

Ранее "Телеграф" писал, сколько повесток планируют разослать по почте до конца года в Украине. Сообщения от ТЦК будут направляться заказным письмом.