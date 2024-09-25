Повестки по почте: кому точно их не пришлют, названа категория украинцев (видео)

Части украинцев, наоборот, с большой вероятностью такие повестки будут отправлены

В Украине повестки по почте будут приходить тем гражданам, которые обновили свои военно-учетные данные в ТЦК до 16 июля, как это было предусмотрено новым законом о мобилизации. Уклонисты точно не получат такие повестки.

Об этом в эфире телеканала Київ24 сказал адвокат Юрий Танасийчук. По его словам, повестки, вероятно, будут выписаны на прохождение военно-врачебной комиссии.

"Получат (повестки. — Ред.) ответственные, законопослушные граждане Украины. Уклонисты их точно не получат. Особы, которые переплыли Тису или другим способом за пределами пункта пропуска пересекли государственную границу во время войны и покинули страну, тоже их не получат", — объяснил Танасийчук.

Он подчеркнул, что сама процедура по вручению повестки обозначена законом, но сейчас другие редакции, нежели два-три года назад.

"Упрощено и вручение и подписание. Мне, например, приятно слышать как гражданину Украины о цифровизации этого процесса", — подытожил адвокат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве уже начали поступать первые повестки, отправленные Укрпочтой. Повестку прислали заказным письмом.