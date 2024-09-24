Укр

Сколько повесток планируют разослать по почте до конца года в Украине

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Отправка повесток по Укрпочте
Отправка повесток по Укрпочте. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сообщения от ТЦК будут направляться заказным письмом

Кабинет министров Украины принял решение выделить почти 72 миллиона гривен на централизованную печать и доставку повесток военнообязанным. Деньги пойдут на 900 тысяч повесток.

Согласно пояснительной записке, подписанной вице-премьером, министром экономики Юлией Свириденко, планируется отправлять по 300 тысяч повесток ежемесячно. Все повестки будут отправляться рекомендованными почтовыми отправлениями с описанием вложения и уведомлением о вручении, пишет УП.

Планируется разослать 900 тысяч повесток по почте до конца этого года.

Как отмечается в пояснительной записке, средства на печать и доставку должно выделить Министерство финансов из резервного фонда государственного бюджета.

Напоминаем, что повестки направляются с описанием вложения и уведомлением о вручении по адресу места жительства или регистрации военнообязанного. Факт вручения подтверждается почтовым оператором.

Обязательным условием является подпись руководителя ТЦК и скрепление документа гербовой печатью. Кроме того, повестке присваивается уникальный регистрационный номер, фиксируемый в Едином реестре.

Какие данные должна содержать повестка:

  • фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения лица, которому адресована повестка;
  • наименование ТЦК или соответствующего подразделения, издавшего повестку;
  • цель вызова в ТЦК;
  • место, день и время явки по вызову;
  • подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата подписи;
  • регистрационный номер повестки;
  • разъяснение о последствиях неявки и обязанности сообщить о причинах неявки.

В случае надлежащего вручения повестки мужчине предоставляется срок не менее 14 дней со дня ее отправки для явки в ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, кому повестки по почте будут отправлять в первую очередь. В общей сложности Укрпочта получила около 6 тысяч повесток о вызове военнообязанных в ТЦК.

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#Мобилизация #Повестки #Повестки по почте