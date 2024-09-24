Сколько повесток планируют разослать по почте до конца года в Украине
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Сообщения от ТЦК будут направляться заказным письмом
Кабинет министров Украины принял решение выделить почти 72 миллиона гривен на централизованную печать и доставку повесток военнообязанным. Деньги пойдут на 900 тысяч повесток.
Согласно пояснительной записке, подписанной вице-премьером, министром экономики Юлией Свириденко, планируется отправлять по 300 тысяч повесток ежемесячно. Все повестки будут отправляться рекомендованными почтовыми отправлениями с описанием вложения и уведомлением о вручении, пишет УП.
Планируется разослать 900 тысяч повесток по почте до конца этого года.
Как отмечается в пояснительной записке, средства на печать и доставку должно выделить Министерство финансов из резервного фонда государственного бюджета.
Напоминаем, что повестки направляются с описанием вложения и уведомлением о вручении по адресу места жительства или регистрации военнообязанного. Факт вручения подтверждается почтовым оператором.
Обязательным условием является подпись руководителя ТЦК и скрепление документа гербовой печатью. Кроме того, повестке присваивается уникальный регистрационный номер, фиксируемый в Едином реестре.
Какие данные должна содержать повестка:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения лица, которому адресована повестка;
- наименование ТЦК или соответствующего подразделения, издавшего повестку;
- цель вызова в ТЦК;
- место, день и время явки по вызову;
- подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата подписи;
- регистрационный номер повестки;
- разъяснение о последствиях неявки и обязанности сообщить о причинах неявки.
В случае надлежащего вручения повестки мужчине предоставляется срок не менее 14 дней со дня ее отправки для явки в ТЦК.
Ранее "Телеграф" писал, кому повестки по почте будут отправлять в первую очередь. В общей сложности Укрпочта получила около 6 тысяч повесток о вызове военнообязанных в ТЦК.