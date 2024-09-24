Сколько повесток планируют разослать по почте до конца года в Украине

Сообщения от ТЦК будут направляться заказным письмом

Кабинет министров Украины принял решение выделить почти 72 миллиона гривен на централизованную печать и доставку повесток военнообязанным. Деньги пойдут на 900 тысяч повесток.

Согласно пояснительной записке, подписанной вице-премьером, министром экономики Юлией Свириденко, планируется отправлять по 300 тысяч повесток ежемесячно. Все повестки будут отправляться рекомендованными почтовыми отправлениями с описанием вложения и уведомлением о вручении, пишет УП.

Планируется разослать 900 тысяч повесток по почте до конца этого года.

Как отмечается в пояснительной записке, средства на печать и доставку должно выделить Министерство финансов из резервного фонда государственного бюджета.

Напоминаем, что повестки направляются с описанием вложения и уведомлением о вручении по адресу места жительства или регистрации военнообязанного. Факт вручения подтверждается почтовым оператором.

Обязательным условием является подпись руководителя ТЦК и скрепление документа гербовой печатью. Кроме того, повестке присваивается уникальный регистрационный номер, фиксируемый в Едином реестре.

Какие данные должна содержать повестка:

фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения лица, которому адресована повестка;

наименование ТЦК или соответствующего подразделения, издавшего повестку;

цель вызова в ТЦК;

место, день и время явки по вызову;

подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата подписи;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и обязанности сообщить о причинах неявки.

В случае надлежащего вручения повестки мужчине предоставляется срок не менее 14 дней со дня ее отправки для явки в ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, кому повестки по почте будут отправлять в первую очередь. В общей сложности Укрпочта получила около 6 тысяч повесток о вызове военнообязанных в ТЦК.