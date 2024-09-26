Загубилася повістка, надіслана поштою: що робити в такому випадку

У ТЦК вважатимуть лист врученим навіть, якщо він не дійшов до адресата

В Україні почали надсилати повісти поштою. Перші з них уже потрапили до своїх адресатів.

На хвилі таких новини, у багатьох громадян виникають питання, що робити, якщо повістка не дійшла або загубилася. Адвокатка Марина Бекало пояснила в коментарі ТСН.ua, як діяти у такій ситуації.

Юристка підкреслює, що територіальні центри комплектування можуть розглядати повістку як врученою, навіть якщо її фактично не отримали. Якщо громадянин не був за місцем реєстрації або відмовився отримати повістку, це також вважається врученням. Тому, незалежно від причини, ТЦК буде вважати, що повістка була доставлена.

Якщо ж пошкоджено поштову скриньку або громадянин не отримав повідомлення через інші обставини, це не звільняє від відповідальності. ТЦК все одно матиме документальне підтвердження від Укрпошти про те, що лист був доставлений.

"З поважних причин чи не з поважних. ТЦК це буде розглядати це як факт вручення повістки. ТЦК та СП не буде вважати поважною причиною неприбуття, якщо скринька була пошкоджена або чоловік не отримав", — зазначає Бекало.

За словами юристки, не виключені ситуації, коли людина фактично не отримала листа від ТЦК.

"Наприклад, ТЦК та СП складає постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Через 10 днів вона набуває чинності та передається до виконавчої служби. Виконавець зобов’язаний відкрити виконавче провадження і далі здійснювати заходи. Накладати арешти на банківські рахунки та інше", — пояснює Бекало.

Адвокатка зазначає, що таку постанову можна оскаржити в суді.

Що робити, якщо повістка не отримана фактично

У випадках, коли повістка не була вручена з незалежних від особи причин, наприклад, пошкодження поштової скриньки, Марина Бекало радить вжити наступних заходів:

скласти акт про пошкодження скриньки разом із представниками ЖЕКу або ОСББ;

надіслати скаргу до Укрпошти щодо неполадок з доставкою;

документально зафіксувати порушення процедури отримання листа.

Це може стати основою для оскарження постанови ТЦК у суді.

Юристка пояснила, що робити, якщо ж лист від військкомату йшов до адресата занадто довго та не через провину громадянина були порушені терміни, вказані у повістці.

"В такому випадку можна написати скаргу до Укрпошти та довести, що військовозобов’язаний звернувся до ТЦК не з власної вини. Можна запросити дані про відправку та доставку листа", — каже адвокатка.

Також Бекало додала, що в першу чергу отримають повістки поштою ті, хто оновив дані.

"Першим прийдуть повістки тим, про кого є дані в реєстрах. Це, як правило, ті, хто оновив дані. Їх простіше викликати. Знайти дуже важко буде тих, хто не має місця реєстрації. Треба проводити роботу і з’ясовувати місце роботи, надсилати повістку на місце роботи", — зазначає юристка.

Раніше "Телеграф" писав, що перші повістки поштою почали приходити чоловікам у Києві. Городяни показали, який вигляд вони мають.