Россия выпустила по Харькову 8 авиабомб: куда попали, рассказал Зеленский (фото)

Президент Украины озвучил количество жертв в Харькове в результате атаки России

Во вторник, 24 сентября, российская армия ударила по Харькову авиационными бомбами ФАБ-250. В результате удара в городе есть разрушения, пострадали люди, есть жертвы. Бомбы попали в жилой дом, хлебзавод и стадион.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. По его словам, на данный момент известно о трех погибших и 24 пострадавших, спасательные работы продолжаются.

"Обычная жизнь обычных людей. Россия – террорист и каждый день подтверждает это своими действиями, своим выбором воевать и пытаться расширять войну", — написал глава государства.

Тем временем в Харьковской областной военной администрации сообщили редакции "Телеграф" о гибели женщины, которая проживала в доме, куда попала бомба (она умерла в больнице), один человек умер после удара по стадиону, еще один человек погиб под завалами хлебзавода.

Начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил в Telegram, что под завалами многоэтажного дома может находиться один человек. Разбор завалов продолжается. В то же время спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии "Киев 24" заявил, что россияне запустили по Харькову 8 авиабомб, из которых попало 6.

Напомним, что недавно Россия начала сбрасывать на Запорожье КАБы, которые раньше до города не доставали. Однако ситуацию изменила одна модификация оккупантов.