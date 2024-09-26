Никто никуда не вышел? Что сейчас происходит в Угледаре (карта)
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Украинские войска продолжают удерживать Угледар, а россияне стирают город с лица земли
Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление россиян на Угледар Донецкой области. Несмотря на тяжелую обстановку, а также постоянную бомбардировку, ни один украинский солдат не вышел из города.
Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он отметил, что бои за Угледар продолжаются с ноября 2022 года.
"Были бои разной интенсивности. В том числе, были бои в городской застройке. И сейчас бои очень тяжелые. Но до тех пор, пока определенные политики не стали на себя цеплять "лейблы" "спасателей" Угледара, враг не давил так сильно. Сейчас война из военной плоскости переходит в политическую. Вспоминаю, как недавно разгоняли "зраду" о том, что русские уже чуть не захватили Покровск. Та же история была с Селидово и Курахово", — заявил Тимочко.
В то же время российские оккупанты стирают Угледар с лица земли авиабомбами, о чем сообщает военный эксперт Александр Коваленко. Они применяют 250 килограммовые, 500 килограммовые, а порой 1,5 тонные бомбы. Также россияне имеют локальные продвижения в юго-восточном секторе и закрепились в районе "Водоканала" и посёлков 3-й и 1-й шахт.
Кроме Угледара россияне продвинулись в районе населенных пунктов Николаевка, Крутой Яр и Красный Яр, о чем сообщили волонтеры аналитического проекта Deep State.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев могла начать постепенное отступление от Угледара на более защищенные позиции.