В Украине могут значительно поднять налоги: Гетманцев рассказал, есть ли какая-то альтернатива

По его словам, детенизация – это большой ресурс

Власти Украины, кроме повышения налогов, рассматривают еще несколько альтернативных вариантов наполнения госбюджета. Речь идет о сокращении количества госслужащих, детенизации и дерегуляции.

Об этом рассказал глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев. Подробности он озвучил в интервью Українським новинам.

"Все эти альтернативы мы используем и применяем: сокращение, детенизацию, дерегуляцию. Этот ресурс либо уже использован, либо он используется и бесспорно будет использоваться в дальнейшем. В 2023 году специальная межведомственная рабочая группа определила, что 1,3 тыс. разрешительных документов и процедур нуждаются в усовершенствовании. Из них 456 должны быть отменены, 584 оптимизированы, большая часть диджитализована.", — рассказал он.

По словам Гетманцева, с начала 2024 года количество госслужащих уже сокращено почти на 20 тысяч. На начало года предельная численность работников составляла 123,1 тыс. Он говорит, что это всё работники государственных органов власти центрального уровня. В июле этого года уже общая численность составила почти 104,3 тыс. "Мы можем с вами взять например Государственную налоговую службу, где сейчас прямо происходит сокращение 15% должностных лиц.", – отметил представитель власти. Но добавил, что государство и дальше будет двигаться в направлении сокращения государственного аппарата – благодаря диджитализации, автоматизации процессов, запуску электронных государственных сервисов, реализации других появляющихся сейчас трендов, имеющих значительную перспективу. При этом Гетманцев объяснил, что денег, которые удастся сэкономить благодаря сокращению государственного аппарата, на финансирование армии не хватит.

"В целом все расходы по содержанию высших органов государственного управления, органов местной власти и местного самоуправления, финансовой и внешнеполитической деятельности, управления государственной службой, на общегосударственное планирование, статистику, фундаментальные и прикладные исследования в сфере государственного управления и другие соответствующие расходы составили 1,4% общих расходов государственного бюджета, или 32,1 миллиарда гривен по итогам 7 месяцев 2024 года. Это в 40 раз меньше, чем расходы на безопасность и оборону., – акцентировал он.

Глава финкомитета ВР подчеркнул, что даже сократив четверть этих расходов по году, можно получить 10 млрд. гривен, которые, к сожалению, не будут иметь существенного значения для финансирования безопасности и обороны. Ведь цифры несоразмерны.

"Это никоим образом не решит существенно какой-либо проблемы с государственным бюджетом. Другими словами — это нельзя назвать значительным резервом", — отметил Гетманцев.

При этом представитель власти считает, что детенизация – это огромный ресурс. В 2024 году произошла детенизация, оцениваемая в 100 млрд. гривен, в 2023 году – это было 60 миллиардов.

"Возможно, в 2025 году будем иметь даже больше. И общий потенциал изъятия из "тени" – это 400 млрд. гривен в бюджет.", – спрогнозировал он.

Однако он акцентировал внимание на том, что альтернативы повышению налогообложения, к сожалению, нет. Власти избегали этого решения два с половиной года. Больше тянуть некуда. "Если потребности будут больше, будут большие налоги, и никто не избежит принятия этого решения никакими манипуляциями или построением каких-либо "воздушных замков" от оппозиции. Потому что альтернативу в качестве эмиссии или девальвации мы не рассматриваем." , – резюмировал он.

Напомним, что ВР хочет повысить налоги "задним числом". Ранее "Телеграф" рассказал, как это возможно.