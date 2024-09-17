"Не нужно бить битой по голове бизнес": эксперт рассказал, кто заплатит за увеличение налогов

Правительство год за годом совершает одни и те же ошибки

Правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Как оказалось в настоящее время в бюджете есть дефицит на 500 миллиардов гривен, которые нужно покрыть до конца 2024 года.

По мнению эксминистра труда и социальной политики (2014-2016), вице-премьер-министра (2016-2019) Украины Павлом Розенко, эта "дыра" образовалась по причине того, что год назад бюджет был совершенно непрофессионально, неквалифицированно и неправильно сформирован. А теперь правительство решило в экстренном порядке увеличить налоги и нажать на "белый" бизнес.

"Телеграф" пообщался с Павлом Розенко и задал ему несколько вопросов по поводу бюджета Украины на 2025 год, а также узнал о том, где реально можно взять средства на покрытие огромного дефицита и кто заплатит за увеличение налогов.

Почему в бюджете возникла "дыра" в 500 миллиардов

В ситуации с повышением налогов отчетливо видны четкие манипуляции и то, что нам говорят полуправду о том, за счет чего возникла эта бюджетная дыра в 500 млрд грн, заставляющая сегодня принимать не очень популярные решения.

Все крутится вокруг того, что есть проблема дефицита государственного бюджета в 500 миллиардов и нам нужно их покрыть, потому что военным не будет чем платить.

И вот лучшее решение, с точки зрения правительства, – это повышать налоги. Давайте разбираться сначала, откуда эти взялись 500 миллиардов. Что бы премьер не рассказывал, что они думали, что война закончится в середине года, 500 млрд грн — это исключительно четкая ошибка при формировании государственного бюджета на 2024 год.

Причем ошибка, о которой говорили все при формировании бюджета год назад, начиная от экспертов, заканчивая военным руководством нашего государства, в частности Залужным. Реальная картина состояла в том, что Украине придется с 1 января или позже, но начинать процесс мобилизации.

А чтобы начать процесс мобилизации Вооруженным силам Украины необходимо дополнительное финансирование на военнослужащих, которые придут в ВСУ, на их денежное и материально-техническое обеспечение, на оружие и т.д. И тогда и все эксперты, и многие говорили, что формируемый бюджет не учитывает именно эти компоненты [финансирования] Вооруженных сил Украины.

Не "пропетляли" с мобилизацией?

Нам рассказывали: вот и ситуация на фронте вроде бы немного успокоилась и мы "припетляем" без мобилизации. И победил именно этот вариант, когда основная часть финансирования, которую должны получить Вооруженные силы, пошла на национальные телемарафоны, коррупционные сделки, рост зарплат чиновников.

Ведь с 1 января 2024 года увеличились заработные платы по всей вертикали чиновников — депутаты, министерства, судьи, прокуроры, местные органы власти и так далее. Приоритет государства был именно таким и победил инфантильно-коррупционный подход: нет, мобилизацию проводить не надо, а мы потратим эти средства, потому что наши чиновники – "бедные", у них маленькие заработные платы.

Но что произошло на самом деле: началось наступление Российской Федерации на фронте, и весной этого года Украина была вынуждена усиливать мобилизацию и привлекать новых ребят в ВСУ.

И процесс мобилизации был не обеспечен ресурсами, которые должны были закладывать в государственный бюджет. Вот откуда взялись эти 500 миллиардов [долга]. Еще пришлось на финансирование вооруженных сил Украины привлекать дополнительные средства.

Цена ошибки всей вертикали власти

Вся проблема в том, что год назад бюджет был совершенно непрофессионально, неквалифицированно и неправильно сформирован. Об этом публично говорили многие эксперты и специалисты. Но это было политическое решение, в том числе правительства.

Для всех очевидно, что Верховная Рада никого не захотела слушать и допустила ошибку при голосовании за государственный бюджет. Теперь президент также подписал этот документ фактически без учета мнения военнослужащих.

И вот получается, что вся вертикаль власти допускает ошибку, и за эти ошибки приходится отвечать не им, а всему украинскому народу. И говорят: "Так произошло, что мы ошиблись, а теперь доставайте из своих карманов 500 миллиардов и давайте будем покрывать этот дефицит государственного бюджета. Мы думали, что война закончится, извините".

Но это повторяется история 2021-го, 2022-го года, когда накануне вторжения говорили, что война будет, давайте финансировать Вооруженные силы, а нам рассказывали: "Нет, мы ВСУ не можем финансировать, потому что нужно строить дороги". Один в друга ситуация.

Кто заплатит за увеличение налогов

"Белый" бизнес, легальный бизнес и мы все простые украинцы начнут скрывать свои доходы, понимаете? Потому что за увеличение налогов кто заплатит? Только те, кто платит налоги. То есть нагрузка ложится на "белый" бизнес, а об истории с "черным" рынком, ценой алкоголя, электронной техники, что делается на таможне, никто говорить не хочет. Мол, нет-нет-нет, оно же не даст быстрого эффекта.

Поэтому [министр торговли США Пенни] Прицкер не зря сказала, что на сегодняшнем этапе есть проблема с бюджетом, но Украина ее должна решать не за счет увеличения налогов, а за счет мер по "детенизации" экономики и реформирования таможни.

"У вас проблема, но не надо битой бить по голове малый, средний и крупный бизнес. Легальный бизнес", — сказала она.

Где можно взять деньги?

Там, где можно сократить государственные расходы на непрофильные вещи, нужно сократить ради приоритетов. Сократить финансирование государственных органов власти. Мы думали: когда будет смена правительства — это будет реформа, сокращение министерств.

Нам же президент говорил: я хочу уменьшить [расходы на государство], но этого ничего не происходит. И выходит картина: чиновники ошиблись, а отвечаем мы. Чиновники ничем не отвечают и говорят: мы как жили хорошо, так и дальше будем жить. К сожалению, эта вся история показывает, что мы имеем неэффективную власть, которая повторяет одни и те же ошибки.

Просто нужно понять, что мы не можем роскошествовать. Но я смотрю бюджет на следующий год, извините, все органы власти: Офис президента, Государственное управление делами, Кабинет министров, секретариаты, прокуратуры, судьи – снова идет увеличение расходов на их содержание.

То есть мы в следующем году повторяем те же ошибки. В этом году мы снова говорим, что будем финансировать раздутый государственный аппарат, а пенсии и социальные выплаты на следующий год замораживаем.

Мы идем в эти круги постоянных ошибок, которые просто гробят экономику и будущее Украины.

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