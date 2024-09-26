Какие документы для отсрочки будут проверять ТЦК в октябре

Одновременно несколько родственников не могут получить отсрочку

Недавно некоторым категориям граждан упростили процедуру оформления отсрочки от мобилизации. В частности, для ее получения уже не обязательно представлять акт ухода.

Об этом рассказала спикер Черкасского областного территориального центра комплектования Алина Кривошея порталу "Про все.ck.ua". Она напомнила, что отсрочку могут получить военнообязанные, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью I или II группы — родителями или родителями жены.

Как пояснила Кривошея, если родственники с инвалидностью нуждаются в уходе, его может осуществлять только один военнообязанный по их выбору. Кроме того, право на отсрочку имеют граждане, постоянно ухаживающие за больным мужем, женой или ребенком.

Что изменилось

После внесения изменений в законодательство оформление отсрочки стало проще. Военнообязанным в октябре не нужно предоставлять в ТЦК следующие документы:

заявление с информацией об отсутствии других трудоспособных членов семьи;

документы, подтверждающие невозможность ухода за другими родственниками;

акт об установлении ухода.

То есть теперь не нужно доказывать, что другие члены семьи не могут ухаживать за человеком с инвалидностью.

Что остается неизменным

Как подчеркнула Кривошея, это не значит, что отсрочку могут получить одновременно несколько родственников. Например, если есть два брата, только один из них имеет право ухаживать за больной матерью и соответственно получить отсрочку.

"Военнообязанные, которые обязаны содержать лиц, отмечают в заявлении об отсутствии других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязаны содержать лиц, а при наличии нескольких военнообязанных — добавляют заявление лица с инвалидностью, в которой указывается фамилия имени и отчества, которое лицо с инвалидностью выбирает для осуществления своего содержания", — пояснила она.

Спикер добавила, что военнообязанные, осуществляющие постоянный уход за членами семьи второй или третьей степени родственные, должны подтвердить об отсутствии родственников первой или второй степени родства.

Как проверяют документы

После подачи заявления и подтверждающих документов работники ТЦК обязательно проверяют всю предоставленную информацию. С помощью реестров и баз данных они проверяют родственные связи военнообязанного, его пребывание на военном учете и другие аспекты, подтверждающие право на отсрочку.

"При принятии решения о предоставлении отсрочки гражданину с таким основанием, военнослужащие ТЦК проверяют пребывание гражданина на военном учете, родственные связи военнообязанного и лица, которое согласно законодательству обязан содержать или за которым осуществляет уход, наличие других лиц, место жительства которых задекларировано по адресу места жительства лица, нуждающегося в постоянном уходе, пользуясь имеющимися реестрами и базами данных", — пояснила представительница.

Кривошея также опровергла миф, что военнообязанные, ни разу не являвшиеся в ТЦК, могут потерять право на отсрочку. По ее словам, главное – это соответствие военного учета и наличие актуальных отметок в документах. Если гражданин имеет законное основание, ему будет предоставлена отсрочка и она будет действовать до тех пор, пока основание остается актуальным.

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