Отсрочка от мобилизации: кто сможет ее получить в октябре

Отсрочить призыв на службу можно на определенный срок

В Украине идет общая мобилизация, однако определенные категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Военнообязанные могут получить отсрочку по разным основаниям: по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, для получения образования или для продолжения профессиональной деятельности.

Закон №10449 "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко устанавливает, кто может получить отсрочку от военной службы. В частности, мобилизации не подлежат мужчины до 25 и более 60 лет.

Отсрочка по состоянию здоровья

Отсрочка от призыва предоставляется лицам с инвалидностью и временно непригодным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии сроком до шести месяцев.

Полная непригодность к военной службе устанавливается при наличии таких заболеваний как тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата, эндопротезирование, психические расстройства, болезнь Дауна, шизофрения и других.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

Отсрочка предоставляется военнообязанным, имеющим сложные семейные обстоятельства, требующие их непосредственного участия. К таким категориям относятся:

имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;

воспитывают не менее одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием;

содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

опекают ребенка, который до усыновления был сиротой или лишенной родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заботятся о больной жене (супруге), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;

являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.

имеют супругу (супругу) с инвалидностью I либо II группы.

Также на отсрочку в октябре имеют право:

члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);

людей, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;

членов семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины.

Отсрочка для забронированных

Могут быть забронированы на время мобилизации работники органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций в порядке, установленном КМУ.

Отсрочка в связи с обучением

На отсрочку от призыва могут рассчитывать:

студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше, чем ранее полученный;

научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.

Следует отметить, что отсрочка не освобождает от военной службы, а лишь откладывает исполнение воинского долга на определенный срок. Лица, получившие отсрочку, остаются на военном учете.

Ранее "Телеграф" писал, какие документы для отсрочки будут проверять ТЦК в октябре. Одновременно несколько родственников не могут получить отсрочку.