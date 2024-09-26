Отсрочка от мобилизации: кто сможет ее получить в октябре
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Отсрочить призыв на службу можно на определенный срок
В Украине идет общая мобилизация, однако определенные категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Военнообязанные могут получить отсрочку по разным основаниям: по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, для получения образования или для продолжения профессиональной деятельности.
Закон №10449 "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко устанавливает, кто может получить отсрочку от военной службы. В частности, мобилизации не подлежат мужчины до 25 и более 60 лет.
Отсрочка по состоянию здоровья
Отсрочка от призыва предоставляется лицам с инвалидностью и временно непригодным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии сроком до шести месяцев.
Полная непригодность к военной службе устанавливается при наличии таких заболеваний как тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата, эндопротезирование, психические расстройства, болезнь Дауна, шизофрения и других.
Отсрочка по семейным обстоятельствам
Отсрочка предоставляется военнообязанным, имеющим сложные семейные обстоятельства, требующие их непосредственного участия. К таким категориям относятся:
- имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;
- воспитывают не менее одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;
- воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием;
- содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- опекают ребенка, который до усыновления был сиротой или лишенной родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- заботятся о больной жене (супруге), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;
- являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.
- имеют супругу (супругу) с инвалидностью I либо II группы.
Также на отсрочку в октябре имеют право:
- члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);
- людей, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;
- членов семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины.
Отсрочка для забронированных
Могут быть забронированы на время мобилизации работники органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций в порядке, установленном КМУ.
Отсрочка в связи с обучением
На отсрочку от призыва могут рассчитывать:
- студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше, чем ранее полученный;
- научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.
Следует отметить, что отсрочка не освобождает от военной службы, а лишь откладывает исполнение воинского долга на определенный срок. Лица, получившие отсрочку, остаются на военном учете.
Ранее "Телеграф" писал, какие документы для отсрочки будут проверять ТЦК в октябре. Одновременно несколько родственников не могут получить отсрочку.