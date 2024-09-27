Ваши предки были самыми красивыми, если фамилия звучит так: проверьте свою
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Большинство из них встречается и сегодня
Украинские фамилии имеют разнообразное и интересное происхождение. Некоторые из них указывают на особые умственные способности, а некоторые – на красивую внешность.
В старину украинцам с красивыми чертами лица давали соответственно родовые имена. Как отмечает в своей работе языковед Юлиан Редько "Современные украинские фамилии", большинство из них сохранились и по сей день.
Людям с красивой внешностью давали следующие фамилии:
- Гожий;
- Принадний;
- Форемний;
- Хороший;
- Хорошун;
- Хорошко;
- Чистик.
Если кто-то имел невероятно привлекательное лицо, как будто с картинки, ему давали фамилию Мистецький или Красуня.
К тому же и женщины могли получать соответствующие фамилии из-за своей внешности. Как их называли:
- Красива
- Славна
- Мила
- Мальована
- Голубка
- Лебідь
Соответственно мужчин с красивым лицом или мужественными чертами величали:
- Бравий
- Левенець
- Бойко
- Руденко
- Селепій
Заметим, что украинцам также давали фамилии, опираясь на особенности их внешности. К примеру, Високий, Низький, Стрункий, Довгополий и т.д. Некоторым предкам имена рода давали и по цвету волос: Руда, Билик и т.д.
Напомним, что неряшливым и неаккуратным украинцам давали соответствующие родовые имена.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии давали сильным и непобедимым украинцам.