Укр

Ваши предки были самыми красивыми, если фамилия звучит так: проверьте свою

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Украинец Новость обновлена 27 сентября 2024, 14:55
Украинец. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Большинство из них встречается и сегодня

Украинские фамилии имеют разнообразное и интересное происхождение. Некоторые из них указывают на особые умственные способности, а некоторые – на красивую внешность.

В старину украинцам с красивыми чертами лица давали соответственно родовые имена. Как отмечает в своей работе языковед Юлиан Редько "Современные украинские фамилии", большинство из них сохранились и по сей день.

Людям с красивой внешностью давали следующие фамилии:

  • Гожий;
  • Принадний;
  • Форемний;
  • Хороший;
  • Хорошун;
  • Хорошко;
  • Чистик.

Если кто-то имел невероятно привлекательное лицо, как будто с картинки, ему давали фамилию Мистецький или Красуня.

К тому же и женщины могли получать соответствующие фамилии из-за своей внешности. Как их называли:

  • Красива
  • Славна
  • Мила
  • Мальована
  • Голубка
  • Лебідь

Соответственно мужчин с красивым лицом или мужественными чертами величали:

  • Бравий
  • Левенець
  • Бойко
  • Руденко
  • Селепій

Заметим, что украинцам также давали фамилии, опираясь на особенности их внешности. К примеру, Високий, Низький, Стрункий, Довгополий и т.д. Некоторым предкам имена рода давали и по цвету волос: Руда, Билик и т.д.

Напомним, что неряшливым и неаккуратным украинцам давали соответствующие родовые имена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии давали сильным и непобедимым украинцам.

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#Фамилии #Происхождение #Украинское