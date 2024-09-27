Ваши предки были самыми красивыми, если фамилия звучит так: проверьте свою

Большинство из них встречается и сегодня

Украинские фамилии имеют разнообразное и интересное происхождение. Некоторые из них указывают на особые умственные способности, а некоторые – на красивую внешность.

В старину украинцам с красивыми чертами лица давали соответственно родовые имена. Как отмечает в своей работе языковед Юлиан Редько "Современные украинские фамилии", большинство из них сохранились и по сей день.

Людям с красивой внешностью давали следующие фамилии:

Гожий;

Принадний;

Форемний;

Хороший;

Хорошун;

Хорошко;

Чистик.

Если кто-то имел невероятно привлекательное лицо, как будто с картинки, ему давали фамилию Мистецький или Красуня.

К тому же и женщины могли получать соответствующие фамилии из-за своей внешности. Как их называли:

Красива

Славна

Мила

Мальована

Голубка

Лебідь

Соответственно мужчин с красивым лицом или мужественными чертами величали:

Бравий

Левенець

Бойко

Руденко

Селепій

Заметим, что украинцам также давали фамилии, опираясь на особенности их внешности. К примеру, Високий, Низький, Стрункий, Довгополий и т.д. Некоторым предкам имена рода давали и по цвету волос: Руда, Билик и т.д.

Напомним, что неряшливым и неаккуратным украинцам давали соответствующие родовые имена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии давали сильным и непобедимым украинцам.