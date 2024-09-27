"Он просто клоун": украинцы возмущены заявлениями Трампа во время встречи с Зеленским

Были и те, кто порадовались этому брифингу

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа, во время которой был сделан ряд заявлений, не сильно порадовала украинцев. Большинство восприняли слова республиканца как пустые разговоры и пиар.

Как отметил общественный деятель Георгий Тука, Трамп скоро начнет говорить словами президента России Владимира Путина и продолжать нести чепуху.

"Еще немножечко, и этот чудо-кандидат расскажет, что Путин хочет освободить оккупированные территории, а в качестве компенсации передать Украине Крым и Кубань с Курщиной. Причем расходы на переезд россиян на историческую родину Путин покроет за счет бюджета РФ. Как там было в известному мультику: "Ай, да сказочки! Ай, да сказочник!» — говорится в посте Туки.

Некоторые пользователи разделили это мнение, учитывая острые заявления Трампа по Украине и войне.

Однако были и те, кто порадовался за встречу и диалог двух политиков.

В то же время, слова Зеленского о том, что "план победы" представили Трампу, а к тому же еще действующему президенту Джо Байдену и кандидатке в президенты США Камале Гаррис, вызывают вопрос: когда же его покажут украинцам.

"Всем уже показали тот "план победы"? Так уже можно и украинцам показать?" – написал общественный деятель Борислав Береза.

Ранее "Телеграф" показывал самые яркие мемы после встречи Трампа и Зеленского. Не обошли в них и фильм "Один дома".