"Украина проходит через ад": Трамп встретился с Зеленским и козырнул отношениями с Путиным

Встреча состоялась 27 сентября в Trump Tower

Кандидат в президенты США Дональд Трамп провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. В ходе беседы американский политик не забыл упомянуть о своих "хороших отношениях" с Путиным, а также высказался насчет войны в Украине.

При этом, свои отношения с Зеленским Трамп также назвал хорошими. Об этом пишет The Guardian.

"Я также имею хорошие отношения с президентом Путиным. Я думаю, если мы победим, мы решим это очень быстро", — сказал Трамп, имея в виду войну России против Украины.

Стоя рядом с Трампом, Зеленский тут же отреагировал на комментарии американского политика о своих позитивных отношениях с Путиным. Он выразил надежду, что у Трампа с ним будут лучшие отношения, чем с Путиным.

Зеленский также заявил, что у него и Трампа "общее мнение о том, что войну в Украине необходимо прекратить", и что важно встретиться с обоими кандидатами в президенты США.

Трамп в свою очередь сказал, что будет пытаться работать с "обеими сторонами", чтобы урегулировать конфликт. Зеленского он назвал человеком, который "проходит через невероятные испытания".

"Эта страна проходит через ад… Я никогда не видел ничего подобного этой ужасной ситуации", – отметил он.

Отметим, что ранее у Трампа заявляли, что тот не встретится с Зеленским во время его визита в Штаты. Однако сам кандидат затем сообщил другую информацию.

"Президент Зеленский попросил встретиться со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 9:45 (16:45 по киевскому времени — ред.) в Trump Tower", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский в США встретился с двухпартийной делегацией Конгресса. Среди прочего, он рассказал конгрессменам о плане победы Украины в войне против российских захватчиков.