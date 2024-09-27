"В ней все прекрасно". Трамп заявил о готовности приехать в Украину

Республиканец готов приехать в Украину, о чем заявил публично

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о своей готовности приехать в Украину в случае своей победы на выборах.

Об этом сообщает CNN. Трамп публично заявил об этом во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отвечая на вопросы журналистов, кандидат в президенты США подчеркнул: он хочет "справедливого окончания войны, которая не должна была случиться".

"Мы оба хотим, чтобы это кончилось, и мы оба хотим увидеть справедливое соглашение. И оно должна быть справедливым. И я думаю, что это произойдет в нужное время", — заявил Трамп. При этом он не уточнил, как именно он видит окончание войны между Россией и Украиной, но заявил, что имеет "хорошие отношения" с президентом России Владимиром Путиным.

В ответ президент Украины отметил: "Надеюсь, что у нас с вами отношения лучше".

Когда Владимир Зеленский объявил, что приглашает Трампа в Украину для того, чтобы тот увидел последствия российской агрессии, тот согласился.

"Я обязательно приеду в Украину. Это прекрасная страна, там прекрасная погода, прекрасно все", — заявил Трамп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский в США встретился с двухпартийной делегацией Конгресса. Во время встречи он рассказал конгрессменам о плане победы Украины в войне против России.