"Він просто клоун": українці обурені заявами Трампа під час зустрічі з Зеленським

Були і ті, хто порадів цьому брифінгу

Зустріч президента України Володимира Зеленського та кандидата у президенти США Дональда Трампа, під час якої було зроблено низку заяв, не сильно потішила українців. Більшість сприйняли слова республіканця як пусті балачки та піар.

Як зазначив громадський діяч Георгій Тука, Трамп скоро почне казати словами президента Росії Володимири Путіна і продовжувати нести нісенітниці.

"Ше трошечки, і цей чудо-кандидат розкаже, що Путін хоче звільнити окуповані території, а у якості компенсації передати Україні Крим та Кубань з Курщиною. Причому, витрати на переїзд росіян на історичну родіну, Путін покриє коштом бюджету РФ. Як там було у відомому мультику: "Ай, да сказочки! Ай, да сказочник!" — йдеться й дописі Тука.

Деякі користувачі розділили цю думку, зважаючи на гострі заяви Трампа щодо України та війни.

Проте були й ті, хто порадів за зустріч та діалог двох політиків.

Водночас слова Зеленського про те, що "план перемоги" представили Трампу, а до того чинному президенту Джо Байдену та кандидатці у президенти США Камалі Гарріс, викликають питання: коли ж його покажуть українцям.

"Всім вже показали той "план перемоги"? То вже можна і українцям показати?" — написав громадський діяч Борислав Береза.

Раніше "Телеграф" показував найяскравіші меми після зустрічі Трампа та Зеленського. Не оминули у них й фільм "Один вдома".