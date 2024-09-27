Почему Трамп изменил решение о встрече с Зеленским за одну ночь, рассказал политолог

Трамп будет выжимать из этого максимум

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Однако многих интересует вопрос, чем обусловлено такое изменение решения и что преследует Трамп на этот раз.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог, кандидат политических наук, доцент Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Игорь Рейтерович.

По его словам, изменение позиции Трампа обусловлено тем, что история с претензиями к Украине и собственно к украинскому президенту не имела того эффекта, на который рассчитывали республиканцы. Именно поэтому они быстро вернулись к тому, что встреча может состояться и она нужна. К тому же, Зеленский встречался и с действующим президентом США Джо Байденом, и с кандидаткой от демократов Камалой Харрис.

"Он (Зеленский — Ред.) встречался с кандидатом на пост президента Соединенных Штатов, поэтому ради баланса нужна встреча и с Трампом, это первое. Во-вторых, Трамп из этой истории будет пытаться выжать для себя максимальное количество дивидендов. Например, будет акцентировать внимание на том, что Зеленский ради него задержался на один день в США и с ним последним будет встреча", – объясняет Рейтерович.

Он отмечает, что в понимании Трампа это имеет большое значение. И, скорее всего, будет представлено то видение, которое собственно есть у Украины. Именно поэтому даже такой формат встречи, на которую поначалу Трамп не согласился, он будет обращать в свою пользу.

"Здесь мы видим исключительно одну политтехнологию, нет каких-то других оснований. Все предварительно обидные и странные заявления собственно об Украине были продиктованы по мнению республиканцев, и в частности Трампа, логикой предвыборной кампании. Просто за одну ночь ситуация очень сильно изменилась, потому что они, наверное, увидели рейтинги и реакцию, в том числе и их электорат, и она их неприятно удивила", — добавляет политолог.

По его мнению, теперь Зеленскому нужно встречаться с Трампом, и это может произойти на территории республиканцев. В то же время, демократы не будут воспринимать это как вмешательство в выборы, они на этом неоднократно акцентировали. Есть ведь два кандидата и с любым можно встречаться. К тому же, уже были встречи украинской делегации исключительно с республиканцами и никто по этому поводу никаких скандалов не поднимал в Белом доме.

"Зеленский должен, как и любой другой лидер страны, встретиться с кандидатом от республиканцев. Это нормально", — говорит Рейтерович.

Относительно замены украинского посла в США

По мнению политолога, здесь есть два варианта. Первый, если побеждает Камала Харрис, она, скорее всего, продолжит свою работу с Украиной, как и ее предшественник Байден. Второй – победа Трампа, которая может принести определенные изменения. И снимать действующего посла с должности сейчас не правильно.

"Лучше всего сейчас просто эти вещи особо не комментировать и ждать 5 ноября, после которого уже станет понятно, кто будет президентом, и, собственно, исходя из этого, принимать те или иные кадровые решения", — отмечает эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что может пойти не так на встречи Трампа с Зеленским.