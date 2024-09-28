Россияне продвинулись в нескольких местах: что происходит на фронте (карта)

Генштаб ВСУ самыми горячими направлениями назвал Покровское и Кураховское

Идет 948-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 27 сентября они продвинулись в нескольких местах. С начала суток и до 22:00 на фронте произошло 170 боевых столкновений.

По данным аналитиков DeepState, россиянам удалось продвинуться. Они имели успех возле Новогродовки, Николаевки, Цукуриного, в Мариновке и Нью-Йорке.

Как сказано в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 27 сентября, самая горячая ситуация была на Покровском и Кураховском направлениях. Также россияне были активны на Купянском, Лиманском и Времеевском направлениях.

По данным Американского института изучения войны (ISW), российские войска недавно продвинулись в восточной части Торецка, вдоль улиц Дарвина и Пушкаренко. Кроме того, геолокационные кадры, опубликованные 27 сентября, свидетельствуют, что россияне продвинулись в северо-западной части Железного (юго-восточнее Торецка) и захватили населенный пункт.

Кроме того, оккупантам удалось продвинуться к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 27 сентября, показывают, что российские войска имели продвижение к югу от Сухого Яра и захватили шахту "Новогродовская №1/3" к западу от Новогродовки.

Также враг продолжает рваться к Угледару, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские источники утверждали, что 26 и 27 сентября войска РФ якобы продвинулись к Угледару, но ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на субботу, 28 сентября, и под утро, россияне атаковали Украину "шахедами", активно работала ПВО. Взрывы слышали в нескольких областях, а также в Киеве. В столице обломки сбитого дрона упали в Оболонском районе.