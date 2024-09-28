Ночью россияне атаковали Украину "шахедами" взрывы прозвучали в нескольких областях и в Киеве
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Россияне терроризируют нашу страну каждую ночь
В ночь на субботу, 28 сентября, и под утро россияне атаковали Украину "шахедами", активно работала ПВО. Взрывы слышали в нескольких областях, а также в Киеве.
Взрыв в столице раздался около 5 часов утра. Противовоздушная оборона столицы отработала по российским ударным БПЛА, попытавшимся атаковать город, они были сбиты. Обломки упали в Оболонском районе столицы, повреждено нежилое помещение. Информация о пострадавших не поступала, сообщил начальник КГВА Сергей Попко. Это была десятая воздушная атака на Киев с начала сентября.
Россияне запустили "шахеды" с южного и северо-восточного направлениям. На Киев они заходили несколькими волнами.
"Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов. Около полутора десятков российских ударных дронов, угрожавших Киеву, были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах и на территории столицы", — сказано в сообщении.
Также взрывы минувшей ночью слышали под Черкассами в 01:37. Вероятно, это был результат работы ПВО.
Кроме того, вскоре после полуночи, около часа ночи прогремел взрыв в Днепре. Перед ним был взрыв в пригороде Днепра около 22:30.
По состоянию на 6:35 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Для них сохраняется угроза ударных БПЛА.
Как сообщал "Телеграф", в пятницу 27 сентября российские военные ударили ракетами по полицейскому управлению в Кривом Роге. В результате есть погибшие и пострадавшие.